Möderndorferju je prekipelo: Jaz tega več ne bom nosil #video

Novopečeni poslanec LMŠ Jani Möderndorfer, ki je pred kratkim zapustil vladno stranko SMC, je na redni majski seji državnega zbora dejal, da se Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ne bo več norčeval iz poslancev v parlamentu.

"Če se dela norca iz drugih ljudi, prav, tukaj pa se ne bo. V NIJZ naj bodo bolj življenjski in naj začnejo razmišljati. Če je vlada razglasila konec epidemije, ne more zdaj reči: 'Epidemije je konec, malo pa se bomo hecali še naprej,'" so bile besede vidno razburjenega poslanca.

Möderndorfer je še izrazil prepričanje, da je prišel čas, ko mora predsednik DZ sam odločati o zaščitnih ukrepih v parlamentu, ne NIJZ. "V končni fazi poslanci sami odločamo, kakšen red bomo vzpostavili v parlamentu, in ne NIJZ. Maske ne bom več nosil," je nekdanjemu strankarskemu kolegu in predsedniku DZ Igorju Zorčiču zabrusil Möderndorfer. Takoj zatem je snel zaščitno masko.

Zorčič mu je odgovoril, da bo raje upošteval strokovna navodila NIJZ.