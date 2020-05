Möderndorfer brez nagrade za prestop k LMŠ

Ker večina v komisiji ni podprla kandidature prestopnika Janija Möderndorferja, je LMŠ umaknila tudi njegovo kandidaturo za člana te preiskovalne komisije. Ta zato začasno ostaja brez podpredsednika. Da bodo Möderndorferju po prestopu uredili, da bo spet vodil preiskovalno komisijo, je pred tednom vodja poslanske skupine LMŠ, Brane Golubović, napovedal tako:

"@JaniModern bo v okviru poslanske skupine LMŠ nadaljeval z delom predsednika preiskovalne komisije, ki preiskuje nezakonito financiranje @strankaSDS in pranje denarja v NKBM."@BranGolubovic v izjavi novinarjem pic.twitter.com/o4pnLIlPF8 — Stranka LMŠ (@StrankaLMS) May 15, 2020

Golubović se je uštel, ker o tem, kdo bodo predsedniki komisij, ne odloča LMŠ, temveč večina vseh poslancev in stranka SMC, ki je to komisijo vodila doslej, zato je imela znova pravico predlagati svojega kandidata za predsednika.

Nadomestilo Möderndorferju in še Cerarju

Möderndorfer je to komisijo za SMC vodil od začetka mandata, vendar je položaj predsednika izgubil, ko je bila izvoljena vlada Janeza Janše (SDS) ter se je s tem avtomatično v državni zbor vrnil dotedanji zunanji minister Miro Cerar (SMC).

Möderndorfer je zaradi tega izgubil nadomestni poslanski sedež in zaprosil za nadomestilo, saj ni mogel najti službe. Cerar je pozneje kot poslanec odstopil, ker ga stranka ni predlagala za predsednika DZ. Möderndorfer se je tako vrnil med poslance, a z nižjo plačo, brez dodatkov za vodenje komisije.

S preiskovalnimi komisijami si Möderndorfer plače ni povišal prvič

V prejšnjem mandatu, v katerega je vstopil kot poslanec SAB, a pozneje pristal v SMC, mu jo je povišalo plačo vodenje preiskovalne komisije za iransko milijardo, ki jo je prejšnja vladna koalicija SMC, DeSUS, SD ustanovila manj kot leto pred volitvami. Plačo mu je to povišalo za petsto evrov mesečno. Iz 4172 na 4675 evrov.

Celotno dolgo ime komisije, ki je Möderndorfer v prihodnje ne bo vodil, je: Preiskovalna komisija o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d. d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018.

Cerar, ki je imel pravico, da se takoj zaposli na pravni fakulteti, ko je odstopil kot poslanec, je zaprosil za poslansko nadomestilo, ki pripada tistim poslancem, ki ne morejo takoj dobiti službe.

Tu gre za nekakšno "izigravanje" ureditve, ki se pa izplača Cerarju in univerzi, ki ga bo zaposlila čez čas.

Zmaga opozicije pri nadzornikih

V mandatno volilni komisiji pa je opozicijskima LMŠ in SD ob pomoči Levice in SAB pa tudi koalicijskih poslancev uspelo doseči, da je bil z dnevnega reda umaknjen predlog SDS o odstavitvi dveh članov nadzornega sveta RTV. Nadzornika zaradi tega ostajata Danilo Tomšič in Borut Žagar, ki zastopata LMŠ in SD. Odstavitev dveh novih nadzornikov je SDS predlagala, da bi odpravila kršitev zakona o RTV. Pet nadzornikov, ki jih izbere državni zbor, bi po zakonu moralo odsevati strukturo DZ. Moč strank, torej.

SMC je imela v prejšnjem mandatu, ko je imela 36 poslancev, celo dva nadzornika. SDS, čeprav je največja stranka, zadnja leta nima nobenega. Razlog je preprost: stranke Cerarjeve in Šarčeve koalicije so goljufale. Imele so večino in so jo uporabile tako, da največja opozicijska stranka ni dobila, kar bi morala. Z glasnim opozarjanjem, da bi bilo nezakonito, če bi odpoklicali nezakonito izbrane nadzornike, je opoziciji danes uspelo ubraniti lastno goljufanje v preteklosti in si zagotoviti, da bosta imeli SD in LMŠ še naprej vsaka po enega zastopnika.

SDS pa nobenega, čeprav je slednjo volilo več volivcev kot SD in LMŠ skupaj.