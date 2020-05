Miro Cerar se še ne bo vrnil na fakulteto. Prejema poslansko nadomestilo.

Mira Cerarja je po prenehanju ministrske funkcije čakal poslanski stolček med poslanci SMC, vendar se mu je odpovedal in se odločil za odstop. Od 14. marca naprej mu zato kot pravica po prenehanju poslanskega mandata pripada nadomestilo, za katero je, tako kot to običajno storijo univerzitetni profesorji pred vrnitvijo na staro delovno mesto, tudi zaprosil.

Danes je tako dobil prvo nakazilo. Za obdobje od sredine do konca marca mu je pripadlo 1.766,36 evra nadomestila, od 1. do konca aprila pa 2.865,51 evra bruto nadomestila, pri čemer je aprilsko nadomestilo v skladu z ukrepi znižanja funkcionarskih prihodkov, sprejetimi ob epidemiji koronavirusa, že znižano za 30 odstotkov. Skupno je torej Cerar prejel 4.631,87 evra bruto.

"Vračam se na fakulteto. Predvidoma bom redno in v polnem obsegu začel delati z novim študijskim letom, kajti ta hip se ne morem v celoti vključiti v že načrtovan pedagoški proces. V dogovoru s fakulteto načrtujem, da bom s 1. oktobrom začel z delom. O tem sem obvestil tudi državni zbor in zaprosil tudi, da bi do takrat prejemal to nadomestilo," nam je povedal Cerar.

Nadomestilo za april je dobila izplačano tudi nekdanja poslanka LMŠ Nina Maurovič, in sicer 2.615 evrov bruto.

Nina Maurovič je poslanske klopi morala zapustiti z vrnitvijo ministra za javno upravo Rudija Medveda v državni zbor po padcu vlade Marjana Šarca. Foto: STA

Kateri državni sekretarji prejšnje vlade so prosili za nadomestila?

Za nadomestila ob prenehanju funkcije so zaprosili tudi številni državni sekretarji (namestniki ministrov) prejšnje vlade. Med njimi so:

- Urban Krajcar,

- Tilen Božič,

- Martina Vuk,

- Jernej Štromajer,

- Uroš Prikl,

- Anja Kopač,

- Franc Vesel,

- Alojz Stana,

- Dominika Švarc Pipan,

- Marko Maver,

- Aleš Prijon,

- Tanja Kerševan Smokvina,

- Petra Culetto,

- Olga Belec,

- Tomaž Pliberšek in

- Nina Mauhler.

Za nadomestilo po prenehanje funkcije je med drugim zaprosila tudi SD-jeva državna sekretarka na ministrstvu za pravosodje Dominikina Švarc Pipan. Foto: STA