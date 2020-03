Počivalšek: Za Cerarja je bila želja po predsedovanju DZ privatna ambicija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je zapisal Počivalšek, si izstopa Cerarja, ki je bil ustanovitelj SMC in kasneje njen častni predsednik, ni želel in ga obžaluje. "Tudi v zadnjem obdobju, po odstopu predsednika vlade, sem storil vse, kar sem lahko, da bi bila njegova vloga v stranki tudi v prihodnje opazna in vsebinsko močna," je v pismu, ki ga spodaj objavljamo v celoti, zapisal Počivalšek.

Počivalšek piše o pismu, ki ga je v začetku februarja Cerar poslal javnosti in v kateri piše o nesprejemljivosti koalicijskega povezovanja s SDS. Kot pravi Počivalšek, je del širše javnosti pismo sprejel z navdušenjem, "s tem namenom je bilo bržčas tudi napisano". "Interna strankarska javnost pa ga je doživela kot vnovičen izkaz starih SMC-jevih hib," piše Počivalšek, ki pravi, da bi stranka takrat potrebovala mir.

Kot je še zapisal, je bil položaj predsednika dežavnega zbora Cerarju ponujen trikrat."To je bilo v obdobju, ko je bila verjetnost oblikovanja nove politične večine še majhna in nezanesljiva. Vsakič je to misel zavrnil."

Kot še piše Počivalšek, je ta misel zanj postala sprejemljiva šele potem, ko so postali jasni tudi obrisi nove koalicije in je postalo otipljivo, da lahko postane njegova želja iz leta 2018 naposled tudi resničnost.

Pismo v celoti: