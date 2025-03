Na inštitutu menijo, da tak režim, ki je začel veljati 3. marca, skrajšuje čakalni čas za bolnike.

Fizični napor ter še finančno in logistično breme

Nasprotno pa menijo v organizacijah onkoloških bolnikov, kjer se sicer zavedajo, da nov način obravnave ustreza inštitutu in "morda določenemu delu bolnikov". Številni bolniki pa poročajo o neprijetnostih in težavah, ki jih prinaša nova sprememba, opozarjajo.

Ne le o dodatnih fizičnih naporih, ki jih prinaša nov način obravnave, ampak tudi o dodatnem finančnem in logističnem bremenu. Svojci, ki spremljajo bolnike, zdaj potrebujejo dva namesto enega dneva dopusta, stroški prevoza in parkiranja pa so se podvojili. Tisti, ki uporabljajo nenujne reševalne prevoze, so zdaj na celodnevnem "potovanju" dvakrat. Oba prevoza morajo naročiti vsaj dva dni vnaprej, čeprav ob prvem obisku še nimajo določenega datuma in ure za naslednji prihod na terapijo.

Društva so prejela veliko pritožb in izpovedi bolnikov, ki jih je novi sistem obravnave postavil v hudo stisko. Prav tako bolniki poročajo, da kljub naročilu na terapijo drug dan znova čakajo na aplikacijo zdravila. "To jasno kaže, da organizacijski ukrep oziroma sprememba ne rešuje problema, temveč številnim onkološkim bolnikom izrazito otežuje zdravljenje in poslabšuje kakovost življenja," so navedli.

O spremembah jih niso obvestili

Nov način organizacije obravnave je vodstvo onkološkega inštituta zadnja leta na sejah sveta pacientov večkrat omenilo kot eno od možnosti. Predstavniki petih društev, ki so bili izvoljeni v svet pacientov inštituta, so vsakič poudarili, da je nov sistem za večino bolnikov nesprejemljiv, še posebej za tiste, ki ne živijo v Ljubljani, so spomnili. S spremembo in uvedbo nove organizacije obravnave bolnikov ne svet pacientov inštituta ne organizacije bolnikov niso bili seznanjeni, zatrjujejo.

"V organizacijah bolnikov z rakom verjamemo, da je z aktivnim, odprtim in konstruktivnim dialogom mogoče najti rešitev, ki bo prijaznejša do bolnikov, ki prejemajo najzahtevnejše terapije," so zapisali.

Pod odprto pismo so se podpisali Združenje Europa Donna Slovenija, Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L in Slovensko onkološko društvo za moške OnkoMan, ki so člani Sveta pacientov Onkološkega inštituta Ljubljana ter druga sorodna društva: Nacionalno društvo bolnikov z melanomom – Življenje z melanomom, Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije, Ustanova Mali vitez – Fundacija za pomoč ozdravljenim od raka v otroštvu, Društvo uroloških bolnikov Slovenije, Slovensko društvo Hospic in Zveza organizacij pacientov Slovenije.