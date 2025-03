Potem ko so v Društvu onkoloških bolnikov Slovenije razkrili pisma onkoloških bolnikov, ki zaradi sprememb na Onkološkem inštitutu (OI) Ljubljana ne bodo mogli več na isti dan opraviti pregleda pri zdravniku in prejeti terapije, je zgroženih pisem vse več. "To je nesprejemljivo, za nas naporno," sporočajo odločevalcem. Za komentar o stanju na inštitutu smo vprašali tudi priznanega kirurga doktorja Erika Breclja, ki pa je opozoril na dolgoletne prostorske težave in zamude v nadgradnji delov onkologije. "Ena od rešitev je tudi nov onkološki inštitut, o katerem se resno pogovarjamo," je za Siol.net dejal Brecelj, ki je za dolgoletne težave okrivil tudi nekdanjo direktorico OI Ano Žličar, danes predsednico društva.

Po novem bo bolnike z rakom, ki obiskujejo OI Ljubljana, en dan pregledal zdravnik, šele naslednji dan pa bodo prejeli predpisano terapijo. V stiskah so se, kot so opozorili v Društvu onkoloških bolnikov Slovenije, znašli predvsem bolniki, ki inštitut obiskujejo iz oddaljenih krajev. Tem je še posebej veliko pomenilo, da so pregled in terapijo lahko opravili istega dne.

Na Onkološkem inštitutu so pojasnili, da so odločitev o spremenjenem naročanju sprejeli, da bi pacientom lahko zagotovili kakovostnejšo obravnavo.

"Dokler nismo prejeli prvega pisma bolnice iz Izole, o tem nismo vedeli ničesar. Te izjave inštituta res ne razumem. Ne dvomim, da so nameni dobri, ko govorijo o izboljšani oskrbi in manj čakanja. Ampak to je treba ljudem razložiti. Hočejo povedati, da doslej, ko so dnevno pri bolniku opravili tri stvari naenkrat, obravnava ni bila kakovostna? Tega ne verjamem, saj vem, kako delajo na onkološkem inštitutu. V ozadju bi lahko bile organizacijske in kadrovske težave, ampak tej, še posebej ranljivi populaciji, je treba spremembe predstaviti na način, da jih bo lahko razumel vsak," je v pogovoru za naš portal novico komentirala Ana Žličar, predsednica Društva onkoloških bolnikov Slovenije.

Prepričana sem, da bodo na OI še enkrat premislili, ali je sprememba, o kateri govorijo, res edini izhod. Zaupam v to, da so zelo pozorni do občutkov bolnikov. To je moja izkušnja z delom na OI. Msilim, da ne bodo kar zanemarili teh težav, ki jih imajo zdaj bolniki, ki so seznanjeni s to spremembo.

Logistične težave in več ur čakanja

Mnogi imajo logistične težave, je še opozorila Žličar. Ne le, da so nekateri odvisni od prevoza svojcev, v reševalnem vozilu se pogosto vozi tudi po več bolnikov, ki morajo po utrudljivih terapijah čakati eden drugega.

"Danes smo prejeli pismo bolnice iz Murske Sobote, ki ga je zaključila z besedami: 'Ali smo bolniki iz tega dela Slovenije manj vredni?' Niso manj vredni, ne gre za to. Hočem poudariti, da so o tem morda malo premalo razmislili, preden so sprejeli ukrep. Pomislite samo, kaj se na naših cestah dogaja poleti in kako težko se je do Ljubljane prebiti s Štajerske, Primorske. Se bodo ukvarjali še s tem? To je zame nepredstavljivo."

Zablode, nepravilnosti in kriminal

Težave internistike niso nastale čez noč, tudi na kirurgiji se dnevno borijo z izzivi, pa je trenutno stanje na onkološkem inštitutu komentiral Erik Brecelj.

"V zadnjih letih smo izredno povečali število operacij, predvsem medicinske sestre imajo vsakodnevno ogromno dela in težav, kje najti postelje za vse te bolnike. Žal smo na onkološkem inštitutu talci večletnih zablod, nepravilnosti in tudi kriminala. Vanj se ni nič investiralo, presenečen sem bil tudi, ko sva z direktorjem ugotovila, da se ni nič naredilo za nadgradnjo stavbe H, za nov stolpič, saj nujno potrebujemo prostore in ambulante za bolniške postelje."

S prstom na domnevne krivce

Brez dlake na jeziku Brecelj izpostavi že omenjeno predsednico društva onkoloških bolnikov Ano Žličar, ki je po njegovem mnenju kriva za nastale težave na onkologiji.

"Ne vem, ali bi se jokal ali režal, ko je Ana Žličar opozorila na te težave. Ona je eden glavnih krivcev, da imamo prostorske težave. Podpisala je sporazum s takratno vlado, Janezom Janšo in SCT, da so napake v gradnjah odpravljene. Od takrat popravljamo onkološki inštitut, za kar smo porabili že več kot deset milijonov evrov, namesto da bi ta denar porabili za opremo, investicije, za širitev oddelkov. Skratka, smo talci preteklosti," je stanje komentiral Brecelj.

"Doktor Brecelj bi lahko svoje travme nehal zdraviti na meni"

"Z lahkoto komentiram, kaj navaja doktor Brecelj," je bil prvi komentar Ane Žličar na neposredne očitke.

"Nisem podpisala, da so odpravljene vse napake. V času Janševe vlade sem podpisala sporazum, da smo onkološki inštitut vzeli v upravljanje, v tem dokumentu pa je napisano, da so vse napake, ki se bodo pokazale, SCT in izvajalci dolžni popraviti, za kar je bila dana tudi bančna garancija. Zelo všeč bi mi bilo tudi, da se doktor Brecelj res ukvarja samo s kirurgijo in ne posega v področja, kjer ni doma," Breclju odgovarja nekdanja direktorica OI.

"Nikoli ga ne bom sodila kot zdravnika, ker za to nisem kompetentna. Lahko pa sodim njegove izjave. Prosim, naj si neha zdraviti travme na meni. Na nek način me to imponira. Upokojena sem že 12 let, pa me še vedno ni prebolel. Ker se mu nisem uklonila. Ker nisem dovolila, da bo s svojim obnašanjem vplival na vodenje inštituta. Ker mi ni znal parirati drugače kot z nekimi ovadbami proti meni, zato da se me je znebil iz sveta onkološkega inštituta. To ni moj problem. Še enkrat, vse to me imponira," je sklenila Žličar.

Ana Žličar je bila na Onkološkem Inštitutu Ljubljana zaposlena 26 let, direktorica je bila štiri leta. Foto: STA

Kmalu nov onkološki inštitut?

Sedanje vodstvo se trudi, pa je o trenutnih razmerah še povedal Brecelj.

"V četrtek smo prejeli obvestilo, da je denar za začetek širitve onkologije, nadgradnje stavbe H, na računu. Gradnja se bo začela v nekaj mesecih, zagotovo v letošnjem letu. Bolnikov ne moremo odklanjati in sprejeli bomo vse, rad pa bi, da se vsi zavedajo, da imamo na onkologiji velike težave. Ne dvomim, da bo vodstvo iskalo rešitve predvsem za bolnike iz oddaljenih krajev. Verjetno pa bo cena za to, da bodo morali nekateri drugi bolniki malo potrpeti. Ampak zagotavljam, vsi, ki bodo prišli k nam, bodo oskrbljeni."

Rešitev je tudi večji onkološki inštitut, je še poudaril Brecelj, in pogovori za nakup večjega zemljišča v Ljubljani so v teku.

"Nov inštitut bi stal blizu obvoznice, kar bi bilo lažje dostopno za zaposlene, predvsem pa za obiskovalce. Urejena bodo parkirišča in končno bi prostorsko zaživeli. Računam, da se bo pod to vlado parcela kupila in začele tudi priprave na gradnjo," še povedal za Siol.net.