V Sloveniji za rakom vsako leto zboli več kot 17 tisoč oseb

Po podatkih registra raka, ki deluje na onkološkem inštitutu, v Sloveniji vsako leto za rakom v povprečju zboli več kot 17 tisoč ljudi, so pred torkovim svetovnim dnem boja proti raku sporočili z inštituta in Državnega programa obvladovanja raka. V Sloveniji živi že več kot 130 tisoč ljudi, ki jim je bila kadarkoli v življenju postavljena diagnoza raka.

Kot so v skupni izjavi za javnost poudarili pri Onkološkem inštitutu Ljubljana in Državnem programu obvladovanja raka, je uspešno ter dolgoročno obvladovanja bremena raka mogoče le s celovitim in sistemskim obvladovanjem, ki ga v Sloveniji že 15 let uresničujejo z državnim programom obvladovanja raka.

"V teh letih smo v Sloveniji naredili velik napredek na področju raka, kar kaže tudi poročilo držav članic o stanju na področju (ne)enakosti obravnave raka, ki sta ga pripravili Evropska komisija in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)," je navedla koordinatorica državnega programa obvladovanja raka Sonja Tomšič.

Število ljudi z izkušnjo raka se bo le še povečevalo

Ker se bo po pričakovanjih število ljudi z izkušnjo raka v prihodnje le še povečevalo, mora obvladovanje raka ostati oziroma postati ena od prioritet slovenske družbe, je še dodala Tomšič.

"Če želimo zmanjšati breme te bolezni in s celostno podporo pri okrevanju in ponovni vključitvi v družbo izboljšati kakovost življenja bolnikov ter njihovih svojcev, bo treba v prihodnje v obvladovanje raka vložiti še več sredstev, podpore in sistemskih rešitev. Slovenija si ne sme privoščiti, da bi na tem področju zaostala," je poudarila.

V skladu s posodobljenimi priporočili Sveta EU iz leta 2022 so v Sloveniji začeli preučevati možnosti za uvajanje presejalnih programov za pljučnega raka in raka prostate. Za obe vrsti raka so v okviru državnega projekta ustanovili strokovni skupini, ministrstvo za zdravje pa je skupaj z javno agencijo za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost financiralo raziskovalne projekte. Njihov cilj je preučitev predlogov za organizirano presejanje.

Projekti bodo zaključeni leta 2025, nato pa so načrtovani pilotni projekti, ki bodo pomagali oblikovati strategijo za morebitno uvedbo presejalnih programov v prihodnjih letih. Na področju preprečevanja raka želodca z odkrivanjem in zdravljenjem okužbe z bakterijo Helicobacter pylori pa trenutno tudi v Sloveniji potekajo raziskovalni projekti, so v skupni izjavi še zapisali pri onkološkem inštitutu in državnem programu za obvladovanje raka.