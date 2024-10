Želodec odstranili napačnemu bolniku, policija vložila kazensko ovadbo

Policija je v primeru odstranitve želodca napačnemu bolniku zaključila predkazenski postopek in na pristojno državno tožilstvo podala kazensko ovadbo, so za portal N1 pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. S pojasnili so bili sicer precej skopi. Zaradi faze postopka in varstva osebnih podatkov več podrobnosti niso razkrili niti na tožilstvu.

Na N1 so za odziv prosili vse vpletene institucije – Onkološki inštitut Ljubljana, Medicinski center Barsos in inštitut za patologijo ljubljanske medicinske fakultete. Prav vse so zatrdile, da informacij o kazenski ovadbi nimajo.

V Medicinskem centru Barsos so 4. oktobra lani pri dveh pacientih opravili gastroskopijo želodca, med katero so obema odvzeli vzorec za histopatološki pregled. Vzorca so poslali na inštitut za patologijo.

Pregled je pokazal, da v tkivu odstranjenega želodca ni bilo raka

Na podlagi izvidov je bila po besedah takratne direktorice Barsosa Urše Murn v enem od vzorcev ugotovljena prisotnost rakavih celic, v drugem pa rakave celice niso bile prisotne. Pacienta, ki so mu ugotovili raka, so na nadaljnje zdravljenje napotili na Onkološki inštitut Ljubljana. Bolnika je obravnaval multidisciplinarni konzilij za rake prebavil, ki je glede na histološki izvid svetoval operacijo.

Operativno tkivo so po operaciji po ustaljenem postopku poslali na pregled na oddelek onkološkega inštituta za patologijo. Pregled je pokazal, da v tkivu odstranjenega želodca ni bilo raka. Konec januarja je nato Barsos onkološki inštitut obvestil, da so verjetno zamenjali vzorca dveh bolnikov.

Ministrstvo je nato po poročanju N1 konec marca Zdravniški zbornici Slovenije poslalo zahtevo, naj izvede izredni strokovni nadzor tako v Barsosu kot tudi na inštitutu za patologijo.

Še vedno ni jasno, kaj natanko je šlo narobe

V zdravniški zbornici so za N1 pojasnili, da je odbor za strokovno-medicinska vprašanja o izrednem nadzoru razpravljal 17. aprila. Takrat je sklenil, da bodo nadzor izvedli v Barsosu in na inštitutu, obenem pa je odbor predlagal tudi člane obeh komisij, ki bi nadzor izvedli. A so posamezni predlagani člani zavrnili sodelovanje v nadzoru.

V primeru inštituta za patologijo so tako 15. maja oblikovali novo komisijo, ki je nadzor opravila 16. septembra. Ugotovitev še niso poslali ministrstvu, zato jih še niso komentirali. Nadzor v Barsosu se še ni začel. Tako še vedno ni jasno, kaj je šlo narobe in kje se je zgodila zamenjava vzorcev, poroča portal.