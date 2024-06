Boste z napotnico stopnje zelo hitro zdaj čakali dlje?

Ko pod kožo začutite novonastalo izboklino ali pa se poškodujete na kolesarskem izletu, si seveda želite čimprejšnjega obiska pri zdravniku specialistu. A prav ta potreba po napotitvi do specialista ali celo po operativnem posegu lahko hitro vodi do stiske, saj se v družbi krepi strah pred vse daljšimi čakalnimi dobami in posledično težjim dostopom do zdravstvenih storitev. A ni treba, da je tako. Z zavarovanjem Zdravstvena polica Varuha zdravja, Vzajemne , boste na operacijo, ki jo potrebujete, naročeni že v nekaj dneh.

Zdravstvo je občutljiva tema, zato lahko vsakršne spremembe med ljudmi hitro zasejejo skrb. Obeta se nov pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah, ki naj bi prinesel nekaj novosti, povezanih z najdaljšo dopustno čakalno dobo. Ta naj bi se na primer pri napotnicah stopnje nujnosti zelo hitro povečala s 14 na 30 dni. To je med številnimi pacienti povzročilo strah, saj se bojijo, da se bodo že tako dolge čakalne dobe s tem le še podaljšale.

Vse bolj priljubljeno alternativo javnemu zdravstvu pa ponuja široka mreža zasebnikov, do katerih lahko dostopate tudi po zelo ugodni ceni. Se sprašujete, kako je to mogoče? Zavarovanje Zdravstvena polica je dostopno že od 3,34 evrov na mesec.

Z zavarovanjem Zdravstvena polica v primeru bolezni ali poškodbe hitro dostopate do različnih zdravstvenih storitev – od specialistično-ambulantnih storitev, fizioterapij, zobozdravstvenih storitev, operativnih posegov, drugega mnenja, pomoči na domu in zdravil.

Posvet z zdravnikom še isti dan

Ko se pojavi bolečina, morda opazite spremembo na koži ali pa se enostavno počutite slabo, je smiselno zdravnika obiskati čim prej. Zaradi preobremenjenosti osebnih zdravnikov je včasih termin pri zdravniku težko dobiti hitro, vse pogostejša je tudi le pisna komunikacija z zdravniki družinske medicine, številni pacienti pa so celo brez osebnega zdravnika.

Zavarovancem z Zdravstveno polico je na voljo tudi Dr. Posvet, varen in zaseben kanal za posvet z zdravnikom, ki ga boste lahko opravili še isti na dan, ko se bodo pojavile težave. Na zdravnika se lahko z vprašanjem obrnete kadarkoli in od koderkoli, tudi iz tujine. Za posvet enostavno uporabite eno od priljubljenih aplikacij za klepet: Viber, Facebook Messenger, WhatsApp in Telegram. Odgovor zdravnika boste prejeli še isti dan, v večini primerov že v nekaj minutah.

Do specialista že v nekaj dneh

Zaradi dolgih čakalnih dob, ki so pogosto daljše celo od zakonsko dovoljenih, pa je še težji dostop do specialista. Po zadnjih podatkih o stanju čakalnih dob, ki jih tedensko objavljajo na NIJZ, boste na primer za prvi ortopedski pregled v javnem zdravstvu z napotnico stopnje redno čakali povprečno 132 dni oziroma z napotnico hitro sto dni. Če imate za isti pregled izdano napotnico stopnje zelo hitro, pri kateri je predvidena čakalna doba 14 dni, pa je v resnici povprečna pričakovana doba čakanja 73 dni.

Popolnoma drugačne izkušnje pa imajo zavarovanci Varuha zdravja, Vzajemne, saj lahko s sklenjeno Zdravstveno polico pridejo do zdravnika specialista že v nekaj dneh. Miran iz Kranja je tako že tretji dan po tem, ko se je pojavila bolečina v kolenu, prišel do prvega pregleda pri ortopedu, zaradi česar se je izognil dolgi čakalni dobi in se kar najhitreje vrnil h kolesarjenju in pohodništvu.

Ob tem ni presenetljivo, da se Slovenci vse pogosteje odločajo za dodatno zdravstveno zavarovanje. Z zavarovanjem Zdravstvena polica boste tudi v primeru, da potrebujete operacijo, nanjo naročeni že v nekaj dneh.

Zdravstvenih težav ne zanemarjajte: kdaj je bolečina v prsih nevarna?

Zdravstvene težave navadno nastopijo nenapovedano. Nekatere zahtevajo takojšen odziv, spet druge bodo minile same od sebe. A ker lahko le zdravnik oceni resnost konkretne bolečine, poškodbe ali drugega zdravstvenega zapleta, s posvetom nikar ne odlašajte.

Da ne bi le svojim zavarovancem, temveč kar vsem prebivalcem Slovenije omogočili vpogled v vzroke za pogosto težavo pacientov – bolečine v prsnem košu –, so pri Varuhu zdravja, Vzajemni, v sodelovanju z dr. Marko Gričarjem, specialistom kardiologije, vaskularne in interne medicine, objavili prispevek, ki odgovarja na najpogostejša vprašanja, povezana s tovrstnimi bolečinami.

Bolečine v prsih, kot jih radi poimenujemo, so sicer lahko povezane s srcem, a jih lahko povzročajo tudi številne druge strukture v prsnem košu, tako v notranjosti kot v njegovi steni, opozarja dr. Gričar.

Vsekakor je ob tovrstnih težavah vedno smiselno čim prej poiskati zdravniški nasvet ali pomoč in z zavarovanjem Zdravstvena polica boste lahko do zdravnika družinske medicine ali specialista vedno dostopali takrat, ko boste to potrebovali.

Ustvarite si zdravstveno zavarovanje po svoji meri

Glede na svoj življenjski stil in želje lahko Zdravstveno polico oblikujete tako, kot vam ustreza. Sklenete lahko zavarovanja za specialistične zdravstvene storitve ali operativne posege. V zavarovanje se lahko vključijo osebe od rojstva do 100. leta starosti. Vsa zavarovanja je mogoče nadgraditi z želenimi kritji.

Na primer s kritjem operativnih posegov boste na operacijo naročeni v le nekaj dneh ne glede na to, ali je operacija potrebna zaradi bolezni ali nezgode. Zdravstveno polico za operativne posege pa lahko nadgradite z dodatnim kritjem Paket plus, ki vam zagotavlja tudi pomoč pri organizaciji operacije v tujini in krije določene stroške spremljajočih storitev, ki so posledica takšnega zdravljenja.

Najširša kritja na trgu zdravstvenih zavarovanj

Pri sklenitvi sklenitve paketa Zdravstvena polica XL, nudijo celo sklenitev Zdravstvene police za operativne posegov s 50-odstotnim popustom. Kombinacija paketa Zdravstvena polica XL z Zdravstveno polico za operativne posege trenutno predstavlja najširša kritja na trgu zdravstvenih zavarovanj.