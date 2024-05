Po smrti pacientke potrjene nepravilnosti v Medicorju: zaposlena brez ustrezne licence

Na zbornici zdravstvene in babiške nege so po poročanju medijev potrdili, da perfuzonista, ki sta bila navzoča pri operaciji 80-letnice, ki je umrla po posegu na srcu v medicinskem centru Medicor, nimata ustrezne licence, prav tako tudi ne več drugih zaposlenih. Hčerki preminule sta zaradi nepravilnosti podali prijavo na več institucij, tudi KPK.

Na Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije (Zbornica – Zveza) so za časnik Delo potrdili, da omenjena perfuzionista nista vpisana v register izvajalcev zdravstvene nege. Licence po poročanju časnika nima niti zaposlena, ki je bila prisotna v operacijski dvorani kot nesterilna operacijska medicinska sestra, in ravno tako ni vpisana v register. Sestra, ki je v času operacije delala na oddelku, pa je šele v postopku vpisa v register. Na operativnem protokolu je bil zapisan tudi anestezijski tehnik, ki prav tako ni vpisan v register.

Ustreznih dovoljenj nima sedem zdravstvenih tehnikov in medicinskih sester

Hčerki pokojne 80-letnice sta za oddajo 24ur na POP TV sicer povedali, da ustreznih dovoljenj nima sedem zdravstvenih tehnikov in medicinskih sester, kar je za POP TV potrdila tudi predsednica zbornice Monika Ažman.

Po poročanju POP TV je zdravstveni inšpektorat Medicorju zaradi nepravilnosti že izrekel za 2.500 evrov kazni in izdal deset odločb o prepovedi samostojnega opravljanja dela v zdravstveni dejavnosti do vpisa v register v dejavnosti zdravniške in babiške nege. Za osem posameznikov, zaposlenih v Medicorju, pa je bilo ugotovljeno, da pogoja vpisa v register ne izpolnjujejo že od leta 2018.

Ministrstvo za zdravje je v primeru 80-letnice, ki je umrla po posegu na srcu v zasebnem medicinskem centru Medicor v Izoli, sicer že odredilo sistemski nadzor. V bolnišnici vse očitke zavračajo, je v torek poročal POP TV.

Bolnica je 12 ur po operaciji umrla

Ministrstvo je k strokovnemu nadzoru pozvalo tudi zdravniško zbornico in zbornico zdravstvene in babiške nege.

Bolnico so 6. oktobra lani operirali na srcu, približno 12 ur po operaciji pa je izkrvavela in umrla. Njeni hčerki sta se večkrat sestali z vodstvom bolnišnice in osebjem, zahtevali odgovore in pojasnila o zdravljenju. Kot trdita, pa sta bili pri tem deležni neprimernega odnosa.

Glede na dokumentacijo, ki sta jo zahtevali od bolnišnice, po njunem mnenju operacija ni bila nujna, riziko smrti pa je bil večji, kot je bil predstavljen materi.

V centru Medicor obtožbe zanikajo. Predsednica uprave in največja lastnica Metka Zorc je v izjavi za POP TV obžalovala smrt pacientke, a zatrdila, da so storili vse, kar je bilo mogoče, in da "ni bila narejena nobena napaka". Zagotovila je, da imajo vsi zdravniki licence, štiri sestre, ki še niso opravile izpita iz slovenščine, pa še niso vpisane v register in delajo pod nadzorom.