Ministrstvo po smrti pacientke odredilo nadzor v medicinskem centru Medicor

Ministrstvo je k strokovnemu nadzoru pozvalo tudi zdravniško zbornico in zbornico zdravstvene in babiške nege, dodaja POP TV.

Pacientko so 6. oktobra lani operirali na srcu, približno 12 ur po operaciji pa je izkrvavela in umrla. Njeni hčerki sta se večkrat sestali z vodstvom bolnišnice in osebjem, zahtevali odgovore in pojasnila o zdravljenju. Kot trdita, pa sta bili pri tem deležni neprimernega odnosa.

V centru Medicor obtožbe zanikajo

Glede na dokumentacijo, ki sta jo zahtevali od bolnišnice, po njunem mnenju operacija ni bila nujna, riziko smrti pa, da je bil večji, kot je bil predstavljen materi. Medicorju med drugim še očitata, da sedem oseb, ki so sodelovale pri zdravljenju matere, ni bilo vpisanih v register Zbornice zdravstvene in babiške nege oziroma ni imelo licenc.

V centru Medicor obtožbe zanikajo. Predsednica uprave in največja lastnica Metka Zorc je v izjavi za POP TV obžalovala smrt pacientke, a zatrdila, da so storili vse, kar je bilo mogoče, in da "ni bila narejena nobena napaka". Zagotovila je, da imajo vsi zdravniki licence, štiri sestre, ki še niso opravile izpita iz slovenščine, pa še niso vpisane v register in delajo pod nadzorom.