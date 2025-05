Na pobudo onkoloških bolnic zbrali sredstva za mariborsko onkologijo

Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor se je lani odzvalo na pobudo onkoloških bolnic Polone Selič Zupančič in Klavdije Kokol, ki sta ogorčeni zaradi zastoja v nadgradnji oddelka za onkologijo UKC Maribor in posledičnih nevzdržnih razmer na obstoječem oddelku začeli zbirati denar za odkup stanovanj na Masarykovi. Ko je le prišlo do premika v pogovorih državnih pogajalcev in stanovalcev na Masarykovi, sta akcijo preusmerili v nakup opreme za razširjeni oddelek.

V humanitarni akciji ONKO MB, ki jo je vodilo Društvo za boj proti raku Štajerske Maribor, so zbrali nekaj več kot 25 tisoč evrov. K sodelovanju so povabili tudi Lions klub Maribor Zarja in z njihovo pomočjo preko SMS-sporočil zbrali še dodatnih 2.310 evrov.

"Ponosni smo, da skupaj stopamo po poti, v smeri družbe zdravja, zmanjševanja obolevnosti in posredno tudi umrljivosti za rakom. Trdno verjamemo v to, da smo skupaj lahko močnejši in uspešnejši," je poudarila predsednica Društva za boj proti raku Štajerske Maribor Zvezdana Maurič Vražič.

Selič Zupančič: Bolniki ne morejo v nedogled čakati na rešitve

Pobudnica akcije Polona Selič Zupančič je danes ob predaji donacije oddelku za onkologijo ponovila, da je pri onkoloških bolnikih čas zelo pomemben. Upa, da bodo tudi odločevalci spoznali, da ti bolniki ne morejo v nedogled čakati na rešitve, saj jim "gre za življenje".

S Klavdijo Kokol se zahvaljujeta vsem, ki so prispevali denar. "Najlepša hvala vsem donatorjem, predvsem pa temu glasu ljudstva, ki je bil toliko hraber, da je povedal, kakšna je situacija v Mariboru in kaj mariborski bolniki potrebujejo," se je zahvalila tudi strokovna direktorica UKC Maribor Nataša Marčun Varda.

Predstojnica oddelka za onkologijo Maja Ravnik je zagotovila, da bo zbrani denar namenjen bolnikom, saj si ti "zaslužijo najboljšo oskrbo v bližini svojega doma".

Pobudnici akcije Polona Selič Zupančič in Klavdija Kokol. Foto: STA

Z zbranimi sredstvi bodo po napovedih nabavili dodatno opremo za nove prostore oddelka. Prva faza širitve oddelka, ki zajema zvišanje obstoječe stavbe za tri nadstropja, je v gradbenem smislu že zaključena. A se je zataknilo pri opremljanju.

Kot je danes povedala Marčun Varda, bodo morali na državni ravni ponoviti razpis za nabavo opreme, ker prvi ni bil uspešen. "Počakati bo treba še nekaj mesecev, da se to realizira, upam, da uspešno," je dejala.

S temi dodatnimi prostori bo oddelek pridobil 50 postelj, v drugi fazi pa se gradi še dodatna sedemnadstropna stavba ob obstoječem oddelku.

So pa v UKC Maribor veseli uspešno zaključenega razpisa za nakup štirih novih obsevalnikov za onkološki oddelek. Po napovedih naj bi dva obsevalnika vgradili do konca leta, naslednja pa najkasneje do naslednjega poletja. Namestnica predstojnice oddelka Tamara Petrun je danes zagotovila, da bodo delali dneve in noči, da bi nove naprave čim hitreje pripravili na uporabo.