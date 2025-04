Stanovalcem ob mariborski onkologiji zadnje ponudbe za odkup pred razlastitvijo

Lastniki stanovanj v stavbi ob oddelku za onkologijo UKC Maribor so pred dnevi prejeli nove ponudbe za odkup njihovih stanovanj, ki vsebujejo dodaten pribitek v višini deset odstotkov. Po besedah vodje državnega urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Ivana Osrečkega je to najvišja možna ponudba, sicer bo treba v postopek razlastitve.

"V petek smo stanovalcem poslali nove ponudbe, ki so v primerjavi s ponudbami, ki so jim bile poslane v februarju oziroma januarju, dodatno povečane še za deset odstotkov, in sicer predvsem iz želje, da najdemo rešitev za zaključek tega neljubega dolgotrajnega postopka," je Osrečki povedal danes v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor.

Poudaril je, da je to končna ponudba, ki je v obstoječih zakonodajnih okvirih ne morejo več preseči. "Upoštevane so cenitve, ki jih je naredil zapriseženi cenilec. Za vse stanovalce smo upoštevali enake pogoje," je poudaril. Po njegovih navedbah so desetodstotni pribitek ponudili tudi tistim lastnikom stanovanj, ki so sprejeli predhodne ponudbe, saj ne želijo delati razlik med njimi.

Sedem lastnikov ne popušča

Do zdaj so pogodbe za odkup stanovanj na Masarykovi podpisali lastniki osmih stanovanj, lastniki sedmih še oklevajo. "Menim, da smo se s ponudbo, ki smo jo tokrat posredovali, pri štirih ali petih stanovanjih, skoraj popolnoma približali zahtevani ceni, pri treh stanovanjih pa se na žalost ne moremo, saj so zahtevane cene previsoke," je povedal Osrečki.

Po neuradnih navedbah je končna ponujena cena, ki zajema tudi dodatke za pripravljenost na izselitev, stroške selitve in urejanja postopkov ter najnovejši dodatek deset odstotkov, od 2.381 do 2.645 evrov na kvadratni meter stanovanjske površine. Razlike so zaradi velikosti in stanja stanovanja, Osrečki pa poudarja, da je cena primerljiva z razmerami na trgu.

Razlika med ponujeno vsoto za vsa stanovanja in željami stanovalcev naj bila še vedno skupno 200 tisoč evrov, a po njegovih besedah višje ne morejo. "Moramo upoštevati uradne cenitve, uradne dokumente, smo skrbniki državnega proračuna in ne moremo prekoračiti dokumentov, ki nam definirajo ceno," je zatrdil.

Preti celo postopek razlastitve

Stanovalce, ki imajo 30 dni časa za odgovor, Osrečki poziva, da sprejmejo ponudbo. "Upam, da bomo s stanovalci našli skupen jezik, da se bomo sestali in bomo našli rešitev, drugače bo treba pristopiti k postopku razlastitve," je dejal.

Ta postopek bo vodilo državno odvetništvo. Na sodišču sicer že teče upravni spor, ki so ga sprožili stanovalci na Masarykovi in bi lahko ogrozil pridobitev uporabnega dovoljenja za razširjen oddelek za onkologijo, a Osrečki upa, da bo rešen v korist države.

Dela na gradbišču sicer po besedah direktorja UKC Maribor Vojka Flisa tečejo po trenutno zastavljenem časovnem načrtu. "Želimo si, da bi našli za vse sprejemljiv kompromis," je dejal.

V teku razpisi za medicinsko opremo in infekcijsko kliniko

Pred dnevi se je iztekel rok za prijavo na razpis za dobavo štirih novih obsevalnikov, na katerega so prejeli dve ponudbi. Razpisna komisija ju zdaj preučuje, njena odločitev pa naj bi bila znana v 14 dneh. Trenutno velja, da bosta prva dva obsevalnika vgrajena do konca tega leta in naslednja dva v prvi polovici leta 2026, je povedal Osrečki.

Čez dva tedna naj bi tudi objavili razpis za izvajalca gradbenih in obrtniških del za novo infekcijsko kliniko. Objava je bila napovedana marca, a so po besedah Osrečkega morali najprej zaključiti finančno konstrukcijo projekta. Zdaj naj bi bil denar zanj zagotovljen, o trenutni vrednosti projekta pa Osrečki ni želel govoriti.

Jeseni naj bi odprli negovalno bolnišnico, ki so jo uredili v nekdanjem pljučnem oddelku na Pohorju.