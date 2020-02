SDS poslala osnutek koalicijske pogodbe

SDS je strankam, s katerimi se pogovarja o oblikovanju koalicije, poslala osnutek koalicijske pogodbe. Ta naj bi bil sicer precej splošen, v njem pa naj bi bile zapisane prioritete, ki si jih želijo izpolniti do konca mandata, poroča Delo.

Pogajanja za vlado pod vodstvom SDS še vedno trajajo, prav tako pa so odprta še programska vprašanja in razdelitev resorjev.

Dan D v petek

V torek vodje poslanskih skupin čaka nov sestanek pri predsedniku države Borutu Pahorju. Ali bo predlagal mandatarja ali ne, mora Pahor sporočiti najkasneje do petka.

Če do petka Pahor ne predlaga mandatarja, bo začel teči 14-dnevni rok, v katerem lahko svojega kandidata za predsednika vlade poleg predsednika republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj deset poslancev.

V Zboru za republiko so objavili poziv vsem poslankam in poslancem k resni in državotvorni drži. "Vse kaže, da je v ozadju strah globoke države pred izgubo ideološkega monopola na pomembnih področjih, kot so kultura, šolstvo, sociala in medijski prostor ter izguba nadzora nad finančnimi tokovi države," so med drugim zapisali v svojem pozivu.