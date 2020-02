Lukšič: Janša lahko računa le na Tonina in NSi

Predsednik SDS Janez Janša bi imel v novi koaliciji velike težave. Stranke, kot je SMC, bi s temi poslanci težko zdržale do konca mandata. Edini resen partner za SDS je v tem trenutku NSi, meni Igor Lukšič, profesor politologije in nekdanji predsednik stranke SD.

Nekdanji predsednik SD in minister za šolstvo Igor Lukšič je za Delo ocenil, da je v tem trenutku več možnosti za predčasne parlamentarne volitve kot novo koalicijo. To se sicer trenutno trudijo sestaviti SDS, SMC, NSi in DeSUS. Kot ocenjuje Lukšič, se zadeve bolj nagibajo k temu, pa tudi za SDS Janeza Janše bi bilo po njegovem mnenju bolje, da gredo državljani volit.

Zakaj so za SDS predčasne volitve boljša izbira

Nekdanji prvak SD svoje besede ocenjuje s tem, da javnomnenjske ankete stranki SDS kažejo zelo dobro, hkrati pa zelo dobro "baranta" z napadi nanjo. "Ostrina, s katero so šli proti Janezu Janši in stranki, ki jo vodi, z zmerljivkami o fašizmu in podobnem, se bo do volitev razblinila. Ti očitki, ki bi jih bilo treba privarčevati za predvolilno kampanjo, so prehudi in imajo pravzaprav nasprotni učinek, kot bi si njihovi avtorji želeli," v intervjuju pojasnjuje Lukšič.

Nova koalicija bi težko zdržala do konca

Lukšič dodaja, da bi imel Janša v morebitni novi koaliciji velike težave, saj bi stranke, na primer SMC, s temi poslanci težko zdržale do konca mandata. "Janezu Janši pa je verjetno tudi jasno, da mu ti koalicijski partnerji do konca mandata ne bodo omogočili, da bi njegova vlada dejansko kaj resnega naredila," je še dodal.

Janez Janša bi imel v novi koaliciji velike težave, ocenjuje nekdanji predsednik SD Igor Lukšič. Foto: STA

Profesor politologije na ljubljanski fakulteti za družbene vede pojasnjuje, da so se predstavniki SMC za pogajanja za novo koalicijo odločili le iz preživetvenega razloga. "SMC je namreč stranka, ki nima kaj izgubiti – karkoli namreč stori, je ne bo več na političnem prizorišču. V neki resni koaliciji bi bilo neresno na takšno stranko sploh računati," pravi Lukšič.

Janša lahko računa le na NSi

Janša lahko po njegovem mnenju računa le na NSi in Mateja Tonina. Na drugi strani pa je po mnenju Lukšiča DeSUS nezanesljiv, saj ni jasno, ali njegova nova predsednica Aleksandra Pivec obvladuje svoje poslance ali ne. Za SNS in Zmaga Jelinčiča pa Lukšič pravi, da je nezanesljiv in zelo drag partner, saj je vedno na strani tistega, ki ponudi več.