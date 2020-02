Politični prestopi: kdo bi lahko bil novi Pucko? #video

Morebitno novo koalicijo pod vodstvom prvaka SDS bi lahko ogrozili tudi prestopi poslancev iz SMC, NSi in Desusa. Kdo so kandidati?

Najbolj je pod drobnogledom Počivalškova SMC. Po neuradnih podatkih naj bi imeli trije poslanci na mizi ponudbe drugih strank. Nič nenavadnega, ker takšne sredinske stranke ne temeljijo na ideologiji, pravijo politični analitiki.

Napeto ozračje te dni vlada v hramu demokracije - med pomembnejšimi vprašanji pa tudi kdo bo prečkal cesto in se preselil v drugo poslansko skupino?

"Če bi bili na borzi, bi danes SMC-jevi poslanci imeli najvišjo ceno, to je dejstvo. Bolj, ko se bo bližal ponedeljek, višjo ceno bodo dosegali, ampak upam, da je to le v prenesenem pomenu besede," je za Planet povedala direktorica inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana Janja Božič Marolt.

Möderndorfer že napovedal, da ne bo sodeloval v Janševi vladi

Direktorica inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana Janja Božič Marolt. Foto: Bojan Puhek Vest in etična merila, ki jih je prav SMC ves čas postavljala zelo visoko, poslancem narekuje, da odločitve o prestopih sprejmejo pred oblikovanjem nove koalicije in ne kasneje, meni Božič Maroltova.

Poslanec SMC Jani Möderndorfer je že povedal, da v Janševi koaliciji ne bo sodeloval. "Temu človeku jaz ne zaupam in mu ne bi zaupal in mu ne bi zaupal niti svojega vrta, kaj šele vodenje države," je pred dnevi dejal Möderndorfer.

Kdo vse bi lahko prestopil?

In tudi če ga v parlamentu zamenja Cerar, situacija ne bo nič drugačna. Če Cerar mandat prepusti Möderndorferju, pa gre po vsej verjetnosti pričakovati njegov prestop, domnevno v LMŠ.

"Če kaj, je tokrat jasno izražanje Möderndorferja, da ne vstopa v koalicijo, mislim da vseh pohval vredno - ne glede na to, kolikokrat je prestopil iz stranke v stranko, ker pomeni, da se ne mora zgoditi da bi prestopil kasneje," meni Božič Maroltova.

In vprašanje, če tudi drugi poslanci tako trdno stojijo za Počivalškom. Ponudbe za prestop naj bi imeli na mizi tudi Janja Sluga in Gregor Perič. In manjkajoče glasove bi Počivalšek nadomestil s poslanci SAB. Omenjata se predvsem imeni Marka Bandellija in Franca Kramarja.

Najbolj znan politični prestopnik je bil Pucko

V slovenski politični zgodovini je bil najbolj znan prestopnik Ciril Pucko, ki je podprl takratno Drnovškovo vlado.

"In njegovo ime bo ostalo kot stigma ali pa generično ime za prestopnika. Vsi nadaljnji prestopniki imajo vendarle manjšo težo in jih ljudje manj opazijo," meni Božič Maroltova.