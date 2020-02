Bo danes bolj jasna usoda Janševe vlade?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svet SMC bo danes razpravljal o političnih razmerah in po pričakovanjih predsedniku stranke Zdravku Počivalšku prižgal zeleno luč za nadaljevanje pogajanj za vstop v vlado Janeza Janše, piše STA.

Za konkretnejše sklepe verjetno nimajo še dovolj oprijemljivega v rokah, bi pa lahko bila že bolj jasna naklonjenost oz. nasprotovanje sodelovanju v takšni vladi.

O tem, ali je možno vzpostaviti stabilno in na programu temelječo vlado, je v ponedeljek razpravljal tudi izvršni odbor SMC. O kadrovskih razrezih v morebitni vladi s SDS, NSi in DeSUS pa niso razpravljali, so zatrdili, piše STA.

Morda se bo tega danes dotaknil svet stranke. Potencialne partnerice naj se sicer še ne bi pogajale o kadrih. A vodja poslancev SMC Igor Zorčič je pred nekaj dnevi opozoril, da je vprašanje, katera ministrstva bodo prevzele posamezne stranke, "zelo pomemben element, ki bo vplival na podporo tej morebitni koaliciji".

V SMC so pričakovano razhajanja glede vstopa v Janševo vlado. V poslanski skupini so enotni, da se pogajajo, a Janša bržkone ne bi prejel vseh poslanskih glasov te stranke, piše STA.

Janša: Možno je oblikovati koalicijo

Prvak SDS je sicer minuli četrtek ocenil, da je, kar zadeva vsebino, možno oblikovati večinsko koalicijo. Gotovo pogovori za zaprtimi vrati ves čas potekajo. Ali bodo stranke uspele najti skupni jezik, pa se bo verjetno nakazalo do prihodnjega tedna, ko ta signal od njih pričakuje predsednik republike Borut Pahor.

Počivalšek se je sicer v torek popoldne odzval tudi vabilu SAB, ki se zavzema za oblikovanje projektne vlade. Vsebine pogovora niso razkrili.

Znano pa je, da se je Počivalšek pred dnevi z dvema poslancema SAB pogovarjal o možnosti sodelovanja z Janševo vlado. V SAB so sicer v ponedeljek zatrdili, da pogovori za vstop v Janševo vlado niso nikoli potekali, še piše STA.