Janša: Vabimo jih, da po 75 letih pridejo iz gozdov

Prvak SDS Janez Janša je v govoru na akademiji ob 31. obletnici ustanovitve stranke SDS v Murski Soboti v luči odstopa premierja Marjana Šarca poudaril, da SDS visoko obletnico obeležuje tudi po letu izgubljenih priložnosti za Slovenijo. Te priložnosti so bile po njegovem mnenju izgubljene predvsem zaradi "rasističnega" izključevanja. Kot je poudaril Janša, ki trenutno vodi pogovore za oblikovanje nove vlade, so vrata SDS za sodelovanje vedno odprta, tudi za tiste, ki sodelovanje vztrajno zavračajo.

Prvak SDS Janez Janša je v luči odstopa premierja Marjana Šarca uvodoma poudaril, da v SDS po treh dobljenih volitvah 31. obletnico ustanovitve praznuje tudi po letu izgubljenih priložnosti za Slovenijo. "Te priložnosti so bili izgubljene predvsem zaradi, lahko bi rekli tudi rasističnega izključevanja. Ob tem pa so ostale težave mnogih. Vprašanja, ki so bila odprta pred enim letom, so odprta še vedno, nekatera so še bolj pereča," je poudaril Janša.

Janša opozoril na povečevanje razlik med prvo- in drugorazrednimi državljani

Med omenjenimi vprašanji je posebej izpostavil dolgotrajno oskrbo, odseljevanje mladih, pomanjkanje delavcev, vedno večjo centralizacijo države in razmere v zdravstvu. "Ostaja tudi problem, na katerega smo opozarjali pred enim letom, to je povečevanje delitev na prvo- in drugorazredne. Težko bi rekli, da je kaj manjši. V zadnjih tednih spet spremljamo ta šlager," je dejal Janša.

SDS je po njegovih besedah za vsake volitve predstavila celovite programe, in če bi se ti uresničevali, bi bilo stanje bistveno boljše. Tam, kjer je v zadnjih letih prišlo do premikov naprej, gredo zasluge tudi zaradi trdoživosti slovenskega gospodarstva, je menil prvak SDS in dodal, da je prvo načelo za ustvarjanje blaginje ustvarjanje pogojev za trajno gospodarsko rast.

"Veliko ljudi misli, da je za vlado dober vsak"

Slovenija po njegovih besedah potrebuje učinkovito upravljanje z državo: "S tem imamo Slovenci od osamosvojitve naprej velike težave, da ne govorim od prej. Veliko ljudi misli, da je za vlado dober vsak ne glede na znanje, izkušnje, popravne izpite, pa tudi če vlade prej ni videl od blizu, če nima izkušenj z vodenjem velikih sistemov in če je na volitvah dobil pet do deset odstotkov. Iz lastne izkušnje lahko povem, da je vlada katerekoli države najbolj kompleksen sistem kar se tiče vodenja in upravljanja."

V Sloveniji je nesposobna vlada, tako Janša, vedno interes ozadij, da potem slednja vladajo namesto vlade ali preko oziroma mimo nje: "Nekaj tednov oziroma mesecev pred volitvami se lansira nek nov obraz, ki pravi, da je vlada slaba, opozicija pa da je še slabša. Tretja pot je potrebna, mi nismo z ničemer obremenjeni. Mi smo novo upanje, in tako gre iz mandata v mandat. Ko se izkaže, da stvari ne funkcionirajo, se vzorec ponovi. V Sloveniji smo šli trikrat zaporedoma na predčasne volitve, tudi četrte so blizu."

"Vabimo jih, da po 75 letih pridejo iz gozdov"

Kot je poudaril Janša, imamo v Sloveniji v ustavo zapisane ustavne vrednote, vendar pa se slednje, denimo v obliki odločb ustavnega sodišča, vedno ruši. "Slovenija ima dobro prihodnost, če bo možno neko večinsko poenotenje okrog te ideologije. To, kar smo zapisali v slovensko ustavo, je plod truda in rezultata na plebiscitu. To je edini trenutek, ko si je narod pisal sodbo sam."

"Vabimo tudi tiste, ki vztrajno zavračajo sodelovanje, vabimo jih, da po 75 letih pridejo iz gozdov, da nehajo živeti v preteklosti in da se obrnejo k prihodnosti," je poudaril Janša. Foto: STA

Danes se po njegovem mnenju nahajamo na neki točki, ko to žal ni samoumevno in ko moramo prepričevati eden drugega, da je to, kar piše v ustavi, ideologija demokratičnih vrednot, parlamentarne demokracije, enakosti pred zakonom, svobodnega podjetništva, visoke stopnje zaščite svobode govora in zborovanja ter človekovih pravic.

"V Sloveniji so stranke, ki imajo težave s tem. So stranke, ki jemljejo to, kar piše v slovenski ustavi, za malo poljubno. Mi jih vabimo, da malo premislijo o tem. Vabimo tudi tiste, ki vztrajno zavračajo sodelovanje, vabimo jih, da po 75 letih pridejo iz gozdov, da nehajo živeti v preteklosti in da se obrnejo k prihodnosti. Samo tako bodo lahko v Sloveniji zaživeli plebiscitne sanje. Vrata SDS so bila, so in bodo v prihodnje odprta za sodelovanje," je še dodal Janša.

Vsebinske zahteve za vstop v vlado razkril le DeSUS

Ko gre za poskus oblikovanja nove vlade, je Janša že v četrtek stopil pred novinarje in ocenil, da je, kar zadeva vsebino, možno oblikovati večinsko koalicijo. Seštevek prioritet potencialnih partneric namreč kaže, da težave vidijo zelo podobno. Na prvi pogled pa je Janša ocenil, da za vse, kar bi si kdo želel, denarja ni.

Do sedaj so konkretne vsebinske zahteve za vstop v Janševo vlado javno razkrili le v DeSUS. Na fotografiji predsednica stranke Aleksandra Pivec. Foto: STA

Potencialne partnerice so sicer glede pogajanj dokaj skrivnostne. Konkretne vsebinske zahteve za vstop v vlado, ki so težke okoli dve milijardi evrov, je v petek javno razgrnila le DeSUS. Velik zalogaj za potencialne partnerice bo, po pričakovanjih, verjetno tudi kadrovski razrez. Sicer pa se sredinske stranke ukvarjajo tudi z dogajanjem v lastnih vrstah, predvsem "tipajo" utrip na terenu. Mnenja o vstopu v Janševo vlado so namreč deljena.

Drugi krog posvetovanj vodij poslanskih skupin glede možnosti oblikovanja nove vlade bo pri predsedniku republike Borutu Pahorju potekal predvidoma 24. oziroma 25. februarja. Odločitev, ali bo državnemu zboru predlagal kandidata za predsednika vlade, mora Pahor v skladu z ustavo sporočili najpozneje do vključno 28. februarja, poroča STA.