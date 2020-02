Poslanec LMŠ zanikal očitke. Janša: Tukaj kakšnih velikih skrivnosti ni.

SDS je o domnevnem pranju denarja v NKBM ter nezakonitem financiranju SDS Janija Möderndorferja (SMC) na predsednika preiskovalne komisije naslovila dopis, v katerem mu predlaga naznanitev in pregon suma storitve kaznivega dejanja izdaje tajnih podatkov.

Janša: Tukaj kakšnih velikih skrivnosti ni

Vodja poslancev SDS Danijel Krivec je v dopisu navedel poročanje medijev, da naj bi poslanec LMŠ Aljaž Kovačič ter eden od strokovnih sodelavcev poslanske skupine LMŠ v varnostnem območju državnega zbora 31. januarja in 3. februarja pregledovala dokumente o nakazilih in transakcijah madžarskih zasebnih podjetij.

Gre za dokumentacijo, pridobljeno v okviru postopka parlamentarne preiskave, označena je z ustrezno stopnjo tajnosti. Obenem pa je portal Necenzurirano.si pisal o madžarskih transakcijah z računov v Veliki Britaniji in na Madžarskem dvema medijskima podjetjema, ki izdajata televizijski program in spletno stran Nova24TV, ter transakcijah v Severno Makedonijo za nakupe medijskih družb.

"Tukaj kakšnih velikih skrivnosti ni. Kaj bodo pa organi storili, je pa njihova stvar. Običajno sami sebe ne preiskujejo," je glede očitkov na račun LMŠ dejal prvak SDS Janez Janša. Foto: STA

Prvak SDS Janez Janša je danes v državnem zboru zatrdil, da sta podatke o transakcijah zasebnih podjetij pregledovala samo dva človeka iz državnega zbora. Oba po njegovih navedbah prihajata iz LMŠ. "Tukaj kakšnih velikih skrivnosti ni. Kaj bodo storili organi, je pa njihova stvar. Običajno sami sebe ne preiskujejo," je po poročanju STA dejal Janša.

Kovačič: Delam pregledno

Kovačič je medtem danes zatrjeval, da ni res, da sta podatke pregledovala le on in strokovni sodelavec LMŠ, ni pa želel govoriti o tem, kdo vse je to počel. "Delam pregledno, sem najverjetneje eden od redkih, ki se vedno podpiše pod tem, kar pregleda. Če bi se želel iti Jamesa Bonda, se najverjetneje ne bi podpisoval pod dokumente, ki jih pregledujem," je povedal poslanec LMŠ in očitke, da je izdajal podatke, označil za veliko laž. Prav tako ni želel vsebinsko komentirati medijskih navedb.

Möderndorfer je danes poziv SDS označil kot nedostojen in kot svojevrsten pritisk na komisijo. Obenem je opozoril, da lahko samo predsednik preiskovalne komisije vidi, kdo je vpogledal v dokumente in kakšne zapiske si dela, zato ne ve, kako bi to lahko vedel poslanec Krivec. Ni pa želel povedati, ali je res, da sta v dokumente vpogledala le Kovačič in strokovni sodelavec LMŠ.

Povedal je še, da je preiskovalna komisija opravila javni del zaslišanj za prvi del preiskovalnega dejanja, ki se nanaša na NKBM. Drugi del je bil predviden za konec marca. Če ga ne bodo opravili, pa bodo po njegovih besedah na podlagi vseh dejstev poročali državnemu zboru, kaj so odkrili. Dodal je še, da ga v letu dni nihče iz SDS ni nič vprašal o tem, saj so člani jasno povedali, da se sej ne nameravajo več udeleževati. "Od prejšnjega tedna pa se je vse spremenilo," je po poročanju STA dejal Möderndorfer.