Šarec: Včasih ne gre drugače, kot da stisneš tipko reset in restart

Premier v odstopu Marjan Šarec je v intervjuju za Večer osvetlil razloge za svoj odstop in ocenil možnosti za predčasne volitve. " Vlade nisem zrušil jaz. Zrušili so jo tisti, ki niso razumeli, da je manjšinska vlada naporna, šibka sama po sebi in ne potrebuje vsak dan novih kosti za glodanje v javnost," je dejal Šarec.

Kot je povedal Šarec, je bila odločitev za odstop premišljena. Ocena, da ni premislil poti do predčasnih volitev, ampak je v improligi, pa je pripisal podcenjevanju njega kot politika in človeka.

Na ugotovitev, da je še na predvečer novega leta v enem od intervjujev zatrdil, da sam vlade gotovo ne bo rušil, je dejal, da je tudi ni, pač pa so jo zrušili tisti, ki niso razumeli, da je manjšinska vlada naporna. "In včasih ne gre drugače, kot da stisneš tipko reset in restart. Do te točke smo prišli," je dejal v intervjuju za Večer. Hkrati pa je zatrdil, da z njegove strani do koalicijskih partnerjev ni zamer.

"Če bi se partnerji držali, kar so rekli, bi šli na predčasne volitve"

Foto: Siol.net Po njegovih besedah še vedno obstaja možnost, da volitve bodo, "ne bi rekel, da je že vse odločeno". "Če bi se partnerji držali tega, kar so govorili pred volitvami 2018 in po njih, bi bilo že jasno, da gremo na predčasne volitve."

Tudi ni prepričan, da se predsednica DeSUS Aleksandra Pivec oklepa vlade pod vodstvom SDS. "Res pa je, dlje ko bo sedela na tistih pogajanjih, bolj bo pripoznana kot del tiste koalicije."

Na vprašanja o možnosti drugačne koalicije je med drugim dejal, da z Levico nima težav, pod pogojem, da je Luka Mesec minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, saj bi v tem primeru razumel, kaj je v nacionalnem interesu in koliko časa traja, da kaj premakneš.

"Očitno je, da se gospod Počivalšek že dlje časa pogovarja na drugi strani"

O SMC in ponujenem sodelovanju z njimi je dejal, da mu je predsednik stranke Zdravko Počivalšek zatrjeval, da se ne pogovarja z drugo stranjo, a da je očitno, da se je. "Očitno je, da se gospod Počivalšek že dlje časa pogovarja na drugi strani," je dejal Šarec.

Poslance SMC ceni kot kakovostne politike. "SMC ne gledamo z zamero, a bistvena je uskladitev pri oceni in zavezi, da ne gremo v vlado, ki bi jo vodil Janez Janša," je dejal. Obenem pa je navedel, da tudi vsi poslanci in člani LMŠ ne skačejo ravno od veselja, ko govori o povezovanju in združevanju.

Po njegovih besedah je sicer zmotno misliti, da bi se ob volilni navezi LMŠ, SMC, SAB in DeSUS glasovi kar seštevali. "Verjetno bi jaz kakšnega svojega izgubil," je dejal.