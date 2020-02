Predsednik vlade v odstopu Marjan Šarec je dejal, da je slovenska politika zanimiva in jo je težko razumeti. "Stranka SDS je začela sestavljati vlado in kaj hitro se je začelo govoriti o ponudbah. Nekateri menimo, da je ni ponudbe, ki bi nas premamila, ker imamo dostojanstvo in zgodovinski spomin. Drugi menijo drugače, kar je njihova pravica. Vendar se pravica enega konča tam, kjer se začne pravica drugega," je zapisal Šarec.

Komu bo podrejena Janševa vlada?

Nadaljuje, da se pogovarjamo o tem, kakšno ponudbo bo kdo dal, katere resorje bo kdo zasedel. "Morali pa bi se vprašati, komu bo ta vlada podrejena, če se mediji stranke SDS dokazano (in SDS tega niti ne zanika) financirajo iz Madžarske, da o spornih kreditih iz Republike Srbske niti ne govorim."

Nadaljuje, da namesto da bi bile že sklicane vse možne komisije v DZ in da bi politika enotno povedala, da je to nesprejemljivo, mirno tišči glavo v pesek.

Tonin se pogaja, Novakova je pogumna

"Zanimivo je, da Matej Tonin, ki ga tako skrbi nacionalna varnost in se ukvarja z vsem mogočim, še ni sklical "svojega" KNOVS-a. Rajši se pogaja za pozicijo predsednika državnega zbora. Ljudmila Novak, evropska poslanka, je svoje stališče pogumno izrazila, ker ima zgodovinski spomin in izkušnje. Očitno so v Bruslju stvari bolj jasne," piše.

Dvojna merila Janeza Janše

Kot pravi Šarec, namesto tovrstnega ukrepanja, mediji poročajo o tem, da bo Janez Janša tožil mene zato, ker sem povedal tisto, kar je splošno znano.

"Morali bi se vprašati, komu bo ta vlada podrejena, če se mediji stranke SDS dokazano (in SDS tega niti ne zanika) financirajo iz Madžarske, da o spornih kreditih iz Republike Srbske niti ne govorim," je na Facebooku zapisal Šarec. Foto: STA

"Bodimo no resni. To je tako, kot bi se morski pes pritoževal, da ga obravnavamo za nevarno žival. Stranka, katere predsednik in člani so v preteklosti in tudi dandanašnji izrekli na stotine žalitev, od mene pričakuje opravičilo za izrečeno dejstvo. Ni treba posebej omenjati zmerjanja novinark s prostitutkami. Da o njihovih medijih, ki se spuščajo na najnizkotnejše ravni diskreditacije, na osebni ravni. Ko kdo toži Janeza Janšo, gre za "krivosodje", ko toži Janez Janša, je sodna pot v redu. Dvojna merila pač …"

Šarec jim ne "naseda več"

Nadaljuje, da ko je v javnost prišlo "sporno financiranje strankinih medijev (namreč enega brez drugega ni), smo, namesto da bi celotna politika to najostreje obsodila, priča obtožbam s strani SDS". "Obtožbam, da je Aljaž Kovačič, poslanec LMŠ, izdal tajne podatke komisije. A dajte no, gospodje, a res? Ravno tako je NPU začel obravnavati omenjeno zadevo in bil takoj deležen diskreditacij. Kdor vas ne bi že leta in leta spremljal bodisi kot opazovalec bodisi kot aktiven udeleženec v politiki, bi vam morda še nasedel. Jaz pač ne več," pravi Šarec v zapisu na Facebooku.

"Maske bodo padle prej ali slej"

Šarca skrbijo tudi grožnje novinarjem, pri tem pa se vpraša, kaj šele bo, ko se bo sestavila vlada pod vodstvom SDS. "Naivni so tisti, ki mislijo, da bodo lepo zasedli fotelje in bo vse v najlepšem redu."

Ne vem, kako se bo stranka, ki zanika podnebne spremembe, soočila z evropsko zeleno strategijo 2050 in kako bo v Evropi pojasnjevala svoj odnos do polpretekle zgodovine. Tam je namreč jasno, kdo je bil del protifašistične koalicije. Zanima me tudi, kako bo neprodušno zaprla meje proti migracijam, hkrati pa podpirala Hrvaško na poti v območje schengna. Zlasti v luči predsedovanja 2021. Slovenija podpira vladavino prava … kako bo stranka SDS pojasnila nenehne napade na sodstvo in druge neodvisne institucije? Ali igra danes ali bo igrala takrat, je pravzaprav vseeno. Maske bodo padle prej ali slej.

Poziva k parlamentarni preiskavi

Šarec še piše, da kdor te financira, te verjetno ne zato, ker si prikupen, temveč želi kaj v zameno. "Zato pričakujem od dotičnih predsednikov komisij DZ, da bodo sklicali "svoje" komisije in se začeli aktivno ukvarjati z omenjeno problematiko, preden tako državljanom, kot državi zraste čez glavo. Če imamo sklicano komisijo za vsako banalnost, potem je upravičeno pričakovati aktivnost tudi na področju financiranja strank in njihovih medijev iz tujine."

Želimo Orbana ali suvereno Slovenijo?

Zaključi, da se moramo vprašati, aliželimo Orbanovo Slovenijo ali suvereno, nam lastno Slovenijo. "Ve se, kateri predsedniki strank imajo zdaj odločitev v svojih rokah. Izbira je jasna ... ohranjanje položajev in asistiranje pri vsem, zgoraj navedenem, ali predčasne volitve, kjer bodo odločili ljudje!"