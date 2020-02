Madžarski evri za medije iz krogov SDS, denar tudi v Makedonijo

Kot poroča portal necenzurirano.si, v uredništvu razpolagajo z dokumenti, ki dokazujejo, da so najmanj tri podjetja, tesno povezana z madžarsko vladajočo stranko Fidesz, ki jo vodi Viktor Orban, v eni od faz operacije od avgusta 2018 v Slovenijo skupaj nakazala najmanj štiri milijone evrov. Od tega je 1,5 milijona evrov nakazil iz madžarskih virov ostalo v Sloveniji, preostalih 2,5 milijona evrov pa je šlo v Severno Makedonijo.

Madžarski evri za medije iz kroga SDS

Denar, ki je ostal v Sloveniji, je po podatkih portala končal na računih dveh medijskih podjetij iz kroga SDS. 1,2 milijona evrov je v dvanajstih obrokih prejela družba NovaTV24.si, lastnica televizijske postaje Nova24TV. Še 250 tisoč evrov pa je šlo na račun podjetja Nova hiša, ki izdaja spletno stran Nova24TV, še poroča necenzurirano.si

Preostalih 2,5 milijona evrov denarja iz zadnje madžarske injekcije je šlo v Severno Makedonijo, pišejo na portalu. "Denar je z računa pri banki Unicredit Slovenija nakazoval Peter Schatz, predsednik upravnega odbora družbe NovaTV24.si in eden od madžarskih podjetnikov, ki obvladujejo medije SDS," še piše necenzurirano.si.

Slovenija kot odskočna deska

Kot še poroča portal, podatki dokazujejo, da je bila Slovenija odskočna deska za pošiljanje madžarskega denarja v Severno Makedonijo. "Tam so ga madžarski lastniki medijev iz kroga SDS porabili za nakupe in financiranje medijev, naklonjenih desni opozicijski stranki VMRO-DPMNE. Dejansko je šlo za financiranje političnega delovanja v nekdanji najjužnejši jugoslovanski republiki," so še zapisali.

Cirman: Gre za strogo voden politični projekt iz Budimpešte

Kot je za TV Slovenija dejal eden od ustanoviteljev portala necenzurirano.si in soavtor članka Primož Cirman, madžarske investicije v Sloveniji "niso le investicije nekih podjetnikov, ki bi iskali naložbe v medijih in poslovne priložnosti, ampak gre za strogo voden politični projekt iz Budimpešte".

Tudi potezo stranke SDS, ki je premierju v odstopu Marjanu Šarcu med drugim zaradi izjav o madžarskem financiranju SDS poslala grožnjo s tožbo, Cirman vidi kot poskus, da se očitek o financiranju iz tujine vnaprej nevtralizira. "Vsak, ki bo izrekel ta stavek, da se SDS financira z Madžarske, bo končal na sodišču," je za TV Slovenija dejal Cirman.

Fajonova: Vzorec financiranja skrajno desnih političnih operacij

Na razkritje portala necenzurirano.si sta se odzvali evroposlanki Tanja Fajon iz vrst SD in Ljudmila Novak iz stranke NSi. Fajonova je zapisala, da razkritja madžarskih finančnih tokov kažejo vzorec financiranja skrajno desnih političnih operacij, ki z vzpostavljanjem političnih medijev za širjenje laži in sovraštva ustvarjajo nestabilno EU. "Od kod prihaja ta denar? Zakonito?! V čigavem imenu?!" je še zapisala.

Novakova: To pojasnjuje odločitve SDS doma in v Evropskem parlamentu

Ljudmila Novak pa je v odzivu za Reporter dejala, da so očitno do novinarjev prišli dokumenti, ki potrjujejo to, kar se v javnosti že dlje časa govori. "To zdaj tudi dodatno pojasnjuje vsa dejanja in odločitve glavnih akterjev stranke SDS tako doma kot tudi v Evropskem parlamentu," je še dejala evropska poslanka.