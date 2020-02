SDS Šarcu grozi s tožbo, če ne prekliče izjav

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marjan Šarec, premier, ki opravlja tekoče posle, je od stranke SDS prejel grožnjo s tožbo, ker naj bi s svojimi izjavami "nedopustno kršil pravice" stranke SDS do varstva ugleda in dobrega imena.

Kot je razvidno iz dopisa, ki ga je Šarec objavil na Facebooku, so stranko zmotile navedbe Šarca, ki jih je izrekel na nacionalni televiziji konec januarja. Takrat je Šarec o SDS dejal, da je s tako stranko težko sodelovati, "ki pač izvaja metode, kakršne izvaja, se pravi, sovražni govor, potem se tudi financira iz Madžarske, in vse tisto, kar je znano v zvezi s to stranko".

Kot še piše v dopisu, v SDS od Šarca zahtevajo, da nemudoma preneha "s kršitvami osebnostnih pravic" in da mora preklicati navedene izjave, sicer bodo primorani zoper Šarca sprožiti vse potrebne postopke "za odvrnitev dodatne škode, ki bi morebiti nastala naši stranki".

Šarec: Želja po oblasti je močna

Kot je Šarec zapisal na Facebooku, je prejel "prijazno pismo s strani odvetnika stranke SDS". "Pravi, da sem nedostojno govoril o stranki in da bom prejel tožbeni zahtevek, če se ne opravičim. No, se opravičujem, če sem izrazil svoje mnenje, ki ni osamljeno," je zapisal.

"Ne nazadnje (še) živimo v svobodni državi. Je pa lepo izražena prihodnost s tem pismom, če bo sestavljena vlada stranke SDS. Me pa očitno že vidijo v opoziciji, glede na to, da so mi poslali na elektronski naslov državnega zbora. Želja po oblasti je močna," je še dodal.

