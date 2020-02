Cerar: Če bo vlado vodil Janša, v njej ne bom sodeloval

Stranka SMC je po odstopu predsednika vlade Marjana Šarca prejšnji teden začela pogajanja o oblikovanju nove vladne koalicije s strankami SDS, NSi in DeSUS. Nekdanji predsednik stranke SMC je zdaj napisal pismo, v katerem nasprotuje sodelovanje z Janezom Janšo.

Minister za zunanje zadeve Miro Cerar je v nedeljo predsedniku SMC Zdravku Počivalšku napisal pismo, v katerem pravi, da so se te dni v javnosti pojavila manipulativna sporočila, da želi kot minister sodelovati v Janševi vladi in da si nenačelno prizadeva za druge visoke politične položaje. "Pri tem mi mediji – tako kot že pogosto poprej – pripisujejo stališča, ki jih nisem nikoli izrazil. V zvezi s tem in tekočim dogajanjem vam moram pojasniti svoje poglede. Prosim, da z njimi seznanite tudi članice in člane SMC," je zapisal v pismu, ki ga je objavil Reporter.

"V primeru, da bi se oblikovala vlada pod vodstvom Janše, v njej ne morem sodelovati"

Kot nadaljuje Cerar, je od vstopa v politiko vseskozi zagovarjal ista načela in nasprotoval politiki, ki jo pooseblja predsednik SDS Janez Janša. "Ob tem seveda podpiram prizadevanja predsednika SMC, da vodi dialog z vsemi strankami, vendar s ciljem oblikovanja takšne koalicije, ki jo bo vodila oseba, ki v praksi udejanja demokratične vrednote in višjo politično kulturo. V primeru, da bi se oblikovala vlada pod vodstvom g. Janše, v njej ne morem sodelovati."

SDS, ki jo vodi Janez Janša, se o novi koaliciji pogaja s SMC, NSi in DeSUS. Foto: STA

"Šarec ni upravičil našega zaupanja"

Cerar tudi obžaluje, da predsednik vlade v odstopu Marjan Šarec ni upravičil njihovega zaupanja, saj vlade ni vodil dovolj povezovalno in ni zagotovil pogojev, da bi tekoče nadaljevali zastavljene delo in reforme. "Zaradi njegovega odstopa je ves politični prostor pretežno obstal in se mora ukvarjati s samim seboj. Škodljive posledice vsega tega sicer še niso vidne, bodo pa učinkovale v prihodnje."

Kot socialni liberalec ostaja podpornik ideje povezovanja med sorodnimi strankami in strankami tega političnega spektra, vendar le na resničnih partnerskih temeljih in ob izbiri primernih voditeljev. "Ob tem ne gre pozabiti, da je g. Šarec leta 2019 pred evropskimi volitvami zavrnil vsako predvolilno sodelovanje s SMC in SAB, to je z dvema strankama iz iste evropske politične skupine ALDE, pri čemer sem sam takrat takšno povezovanje močno podpiral," je še dodal.

Cerar, še navaja v pismu, se zaveda, da je SMC tudi tokrat pred težavno izbiro. "Večina tistih, ki nas te dni napadajo, nas je napadla tudi prej in nas bo očitno tudi v prihodnje, zgolj z namenom, da ljudje pozabijo, da je SMC v letih 2014–2018 na čelu vlade Slovenijo potegnila iz krize in naredila veliko dobrega, čeprav v času enega mandata žal ne vsega, kar smo si zastavili."

"V takšni politiki ne nameravam biti"

"Ker v politiko nisem vstopil zato, da bi se oklepal položajev, temveč zato, da delam v dobro Slovenije in naših ljudi, sem dokončno sit vseh iger, ki Sloveniji škodijo," je zapisal. Dodal je, da mu je žal državljank in državljanov, ki so dnevno tarča tolikih laži in manipulacij, hkrati pa lahko samo nemočno opazujejo, kako se v političnem prostoru spet uveljavljajo tisti, ki nas ne vodijo v pravo smer. "V takšni politiki ne nameravam biti," je na koncu pisma zapisal Cerar.