Referendum o JEK2 je bil v ponedeljek pokopan v slabih osmih urah. Ob 14. uri je Zvonko Černač iz največje opozicijske stranke SDS sporočil, da bi imelo referendumsko odločanje ljudi "v danih razmerah" dolgoročne negativne posledice za te iste ljudi in državo. Ob 17. uri so se koalicijski Socialni demokrati "z vidika novih dejstev in okoliščin" glede informiranosti o JEK2 strinjali s preklicem referenduma. Ob 18.40 je bila sklicana izjava največje vladne stranke Gibanja Svoboda, kjer so "ves čas poudarjali, da je treba projekt JEK2 voditi preudarno". Nekaj pred 22. uro so v Novi Sloveniji ugotovili, da je razprava "zašla s poti, ki bi omogočala objektiven in argumentiran pogled" na jedrsko energijo.

Piko na i bo danes postavila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki bo razložila, kako bodo pravno pokopati že razpisan referendum. Tako enotno, kot so ga štiri parlamentarne stranke razpisale, bodo torej referendum tudi poslale v čakalnico, morda pa v politično pozabo. Predsednica parlamenta bo po napovedih njenih strankarskih kolegov iz Gibanja Svoboda pojasnila, na kakšen način bi lahko odločali o preklicu referenduma, o tem pa bo tekla razprava tudi na kolegiju predsednice, kar je zahteva koalicijskih Socialnih demokratov.

Ko pomaga nekdanji premier

Gotovo bo politični eliti v pomoč mnenje pravnika in nekdanjega predsednika vlade Mira Cerarja, ki je ocenil, da bi moral parlament referendum preklicati pred petkovim začetkom uradne referendumske kampanje.

V rokovniku Državne volilne komisije (DVK), ki je objavljen na spletni strani DVK,s sicer piše, da so s 14. oktobrom začela teči referendumska opravila, v uradnem listu je bil objavljen odlok o razpisu referenduma, ministrstvo za notranje zadeve pa je na svojih spletnih straneh že objavilo število volilnih upravičencev. Okrajne volilne komisije so morale v skladu z rokovnikom v ponedeljek določiti tudi volišča na območju njihovega okraja in jih sporočiti geodetski upravi in DVK.

Parlament lahko povozi parlament

Cerar sicer meni, da je mogoče referendum preklicati, ker ga je predlagal državni zbor. Če bi ga predlagali volivci, to ne bi bilo vzdržno, je ocenil nekdanji premier. Bodo pa morali parlamentarci ob preklicu referenduma ugotoviti še "obstoj zelo utemeljenih razlogov" za neizvedbo ljudskega odločanja, opozarja Cerar.

Parlamentarci bodo morali ob preklicu referenduma ugotoviti še "obstoj zelo utemeljenih razlogov" za neizvedbo referenduma, opozarja pravnik in nekdanji premier Miro Cerar. Foto: Matic Prevc/STA

Še do pred kratkim je veljalo, da bodo zagovorniki JEK2 na referendumu odnesli gladko zmago. Po oddaji Tarča na TV Slovenija, kjer so s posnetki neformalnega sestanka v državnem zboru razkrili izigravanje referendumske zakonodaje, se je tveganje za padec referenduma bistveno povečalo.

Kdo je za kriv za vse?

V SDS Janeza Janše so v ponedeljek ugotovili, da koalicija ni enotna glede referenduma, čeprav Levica ni glasovala za njegov razpis. V Levici Aste Vrečko so ugotovili, da je za vse kriva SDS, čeprav sta tudi njeni koalicijski partnerici glasovali za razpis referenduma.

Socialni demokrati Matjaža Hana so ugotovili, da je bilo referendumsko vprašanje sugestivno, čeprav so poslanci SD dvignili roke za takšno vprašanje. V Novi Sloveniji Mateja Tonina so na sobotnem kongresu volivce pozvali, naj na referendumu glasujejo za. V ponedeljek so ugotovili, da je z izvedbo referenduma bolje počakati.

Iz Bruslja se je oglasil evroposlanec Vladimir Prebilič in razglasil bankrot slovenske politike. Foto: STA

Iz Bruslja se je oglasil evroposlanec Vladimir Prebilič, ki je še enkrat ugotovil, da je edina valuta politika njegova kredibilnost in da je slovenska politika v ponedeljek bankrotirala.

Iz ust vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda Nataše Avšič Bogovič smo slišali, da bodo zdaj vse napore vložili v pripravo zakona o projektu JEK2, ki mora vključevati vse varovalke, da se ne ponovi zgodba TEŠ6.

Mož v senci drugega moža

"Proces priprave zakona bo vključeval sodelovanje javnosti in kasnejše odločanje o sami investiciji. S tem bomo zagotovili maksimalno možnost transparentnosti," je povedal minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer. Minister je bil sicer v zadnjih mesecih v senci Danijela Levičarja, državnega sekretarja za nacionalni jedrski program v kabinetu predsednika vlade Roberta Goloba, ki je na obisku pri ameriškem predsedniku Joeju Bidnu.

Ustrašili so se poraza

V naslednjih tednih bo jasno, kako si je politična elita zamislila nadaljevanje zgodbe o JEK2, potem ko je očitno postalo jasno, da se je ustrašila poraza na referendumu 24. novembra.