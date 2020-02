Neofašisti s plakati po Italiji: "Gre za nestrpnost do Slovencev" #video

Pripadniki italijanske neofašistične organizacije CasaPound so ob dnevu spomina na žrtve fojb v več sto krajih po Italiji izobesili transparente z napisom "Titovi partizani, zločinci in morilci". Slovensko zunanje ministrstvo pravi, da gre za nestrpnost do Slovencev. Zahtevajo ukrepanje italijanskih oblasti.

CasaPound e Blocco Studentesco contro negazionismo e revisionismo e in ricordo delle atrocità commesse dai partigiani titini https://t.co/Bqyfz8IGwu — Il Primato Nazionale (@IlPrimatoN) February 10, 2020

"Z današnjo mazaško akcijo po slovenskih vaseh znova izkazuje svojo nestrpnost do Slovencev in do trpljenja slovenskega naroda pod fašizmom. Ta organizacija, ki je podobno akcijo izvedla tudi decembra lani, si zasluži obsodbo demokratičnih oblasti svobodne Evrope. Pričakujemo, da se bodo na dejanja organizacije CasaPound odzvale tudi italijanske oblasti in ukrepale v skladu s svojimi pristojnostmi," so zapisali na slovenskem zunanjem ministrstvu.

Posveti o "lažnem samopomilovanju Slovencev"

Kot so še zapisali, v Sloveniji spoštujemo današnji dan spomina, ko se v Italiji spominjajo žrtev fojb. "Enako spoštovanje pričakujemo do slovenskih in drugih žrtev upora zoper okupatorski fašizem, še prav posebej civilnih žrtev, ki so množično umirale v italijanskih koncentracijskih taboriščih, od Raba do Gonarsa, od Visca do Moniga."

Kot dodajajo, k temu spoštovanju, ki mora biti vzajemno, prav gotovo ne pripomore dejstvo, da se v Trstu pod okriljem tamkajšnjih oblasti organizira vrsta posvetov, med katerimi se na enem že v naslovu zaničljivo govori o "lažnem samopomilovanju Slovencev".

Foto: STA

"Na drugem posvetu pa gostujoči predavatelji celo razlagajo, da so si Slovenci leta 1920 sami požgali Narodni dom. Zanikovanja trpljenja Slovencev in izkrivljanja zgodovine ne moremo in ne bomo dopustili," so še zapisali.

Kot dodajajo, je bilo zadnje stoletje do obeh narodov še posebej kruto, zato je še toliko pomembneje, da si zagotovimo mirno prihodnost v dobrem sosedstvu in sodelovanju.

"Evropska unija je nastala na vrednotah miru, spoštovanja in sodelovanja"

"Prvi pogoj za to pa je, da spoštujemo spomine in žrtve na obeh straneh in spoštujemo zgodovinska dejstva. V tej luči za nas ostaja ključno skupno poročilo slovenskih in italijanskih zgodovinarjev iz leta 2000, z naslovom Slovensko-italijanski odnosi 1880–1956. Evropska unija je nastala na vrednotah miru, spoštovanja in sodelovanja med državami in te vrednote so vodilo tudi slovenske zunanje politike," so še zapisali.