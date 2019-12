Orban sestankuje pod zemljevidom, ki Madžarski pripisuje tudi del Slovenije

Sestanek predsedstva stranke Fidesz, ki jo vodi madžarski premier Viktor Orban, se je, sodeč po objavi na družbenem omrežju, zgodil v ponedeljek. Na steni sejne sobe visi velik zemljevid tako imenovane velike Madžarske, ki zajema tudi dele slovenskega in hrvaškega ozemlja ter dele ozemelj drugih sosednjih držav.

Pred pol leta razburili s tvitom

Ni prvič, da iz Madžarske prihajajo tovrstne objave. Junija letos, ob madžarskem prazniku narodne povezanosti, je tako premierjeva pisarna za mednarodno komunikacijo About Hungary tvitnila omenjeni zemljevid Madžarske, po kateri se stegujejo roke, in zraven zapisala, da so Madžarski s Trianonsko pogodbo odvzeli dve tretjini države.

2/3 of the country was taken away https://t.co/ZYKJH78pcm pic.twitter.com/HGngXuvChw — About Hungary (@abouthungary) June 4, 2019

Takrat je to v slovenski javnosti sprožilo pravi vihar. Ministrstvo za zunanje zadeve je zapisalo, da obsoja izbor zgodovinske slike, ki ne spodbuja k krepitvi vrednot, na katerih je zrasla EU, premier Marjan Šarec pa je dejal, da je to nož v hrbet Sloveniji (njegov odziv je bil hkrati tudi odziv na podobno provokacijo iz Italije). Več v članku Šarec o provokacijah iz soseščine: Nož v srce Slovenije! in v prispevku televizije Planet spodaj.

Trianon: madžarska bolečina

Po prvi svetovni vojni so antantne sile in Madžarska kot naslednica Avstro-Ogrske v palači Grand Trianon v Versaillesu v Franciji podpisale mirovno pogodbo, po kateri je več kot dve tretjini ozemlja, ki je prej spadalo pod Ogrsko, pripadlo drugim državam. Ko je pogodba začela veljati, se je tudi Prekmurje formalno združilo z matično domovino.