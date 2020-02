Janša: Kar zadeva vsebino, je možno sestaviti koalicijo

Po odstopu predsednika vlade Marjana Šarca so se stranke SDS, SMC, NSi in DeSUS začele pogovarjati o oblikovanju nove koalicije. Prvič se je predsednik SDS Janez Janša z Zdravkom Počivalškom, Matejem Toninom in Aleksandro Pivec sestal minuli teden, ko so se strinjali, da bodo nadaljevali pogajanja.

Kot kaže, so se štiri stranke pogovarjale tudi že o vsebini, saj je Janša danes povedal, da je, kar zadeva vsebino, možno sestaviti večinsko koalicijo, ki bo reševala tekoče težave.

Več sledi.