Vodja poslancev SMC: Ponudba LMŠ je nesprejemljiva

Vodja poslancev SMC Igor Zorčič pravi, da je ponudba LMŠ za sodelovanje na volitvah nesprejemljiva in da so pogovori zašli. O pogovorih s SDS, NSi in DeSUS za vlado je dejal, da so za člane in poslance SMC nekatere oblike te koalicije bolj sprejemljive, nekatere manj. Poslanci so enotni, da se pogajajo, od izplena pa je odvisna podpora koaliciji, piše STA.