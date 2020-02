Zaradi poročanja o madžarskem denarju "intenzivni napadi" na novinarje

V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) najostreje obsojajo intenzivne napade na posamezne novinarje in medije, ki poročajo o financiranju slovenskih medijskih podjetij v madžarski lasti (NovaTV24.si, Nova Obzorja …), so zapisali v društvu.

V društvu novinarjem ocenjujejo, da so načini diskreditacije in intenzivnost napadov prešli v fazo, ko že predstavljajo nevarnost za novinarje, medije in demokratičnost družbe.

"Fotomontaže okrvavljenih slik, druga vizualna orodja, žaljivi članki, ki gredo na izključno osebno raven, in druge metode so po naši oceni namenjene ščuvanju skupin ljudi proti novinarjem in medijem, končni cilj pa je preprečiti objavljanje zgodb, ki so neprijetne za lastnike, politične zaveznike in podpornike slovenskih medijskih podjetij v madžarski lasti," si zapisali.

Verbalni napadi, velika količina SMS sporočil…

Kot so še sporočili iz društva, jih novinarji v zadnjih dneh obveščajo o verbalnih napadih neznancev na ulici, veliki količini SMS sporočil na osebne številke z neznanih številk z žaljivo vsebino, prikritih in manj prikritih grožnjah na družbenih medijih, "kar je po našem mnenju hujskanje k nasilju in spodbujanju sovraštva v omenjenih medijih".

"Vse to niso osamljeni primeri, ampak del kampanje, ki ima svoje ideološko in materialno ozadje. Polovica vseh objav na portalih v madžarski lasti je namenjena ustvarjanju klime sovraštva do novinarjev, z osebnimi diskreditacijami, manipulacijami in dezinformacijami, ki nimajo osnove v dejstvih," so zapisali.

"Vsa ta dogajanja so skrajno nevarna za svobodo izražanja in osebno varnost novinarjev. Novinarje in medije pozivamo, da napade prijavljajo policiji in Društvu novinarjev Slovenije (DNS), ki bo o tem obvestilo tudi evropske novinarske organizacije in druge institucije," še pravijo v društvu novinarjev.

Madžarski evri za medije iz krogov SDS, denar tudi v Makedonijo

Pred dnevi je portal Necenzurirano.si poroča, da madžarski politični vrh v zadnjih letih prek ene od slovenskih bank in pomagačev v Sloveniji vodi obsežno mednarodno politično-obveščevalno-medijsko operacijo v Severni Makedoniji.

Kot poroča portal necenzurirano.si, v uredništvu razpolagajo z dokumenti, ki dokazujejo, da so najmanj tri podjetja, tesno povezana z madžarsko vladajočo stranko Fidesz, ki jo vodi Viktor Orban, v eni od faz operacije od avgusta 2018 v Slovenijo skupaj nakazala najmanj štiri milijone evrov. Od tega je 1,5 milijona evrov nakazil iz madžarskih virov ostalo v Sloveniji, preostalih 2,5 milijona evrov pa je šlo v Severno Makedonijo.

Več v članku spodaj: