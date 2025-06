Po veselici na Mirni grozil s pištolo

Novomeški policisti so v soboto malo po 3. uri posredovali zaradi pretepa več ljudi po koncu veselice na Mirni. Eden od udeležencev je grozil, da gre po pištolo in da se bo vrnil, kar je tudi storil in s pištolo v roki grozil, da bo vse pobil.

Grožnje udeleženca so se izkazale za prazne, saj je imel na srečo zgolj imitacijo pištole, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Kot so pojasnili, so med grožnjami kršitelja do njega stopili trije občani, ki so ga obvladali ter mu odvzeli orožje. Policisti so pozneje ugotovili, da ni imel pravega orožja, ampak imitacijo, ki so mu jo zasegli. Zoper moškega so na pristojno sodišče vložili obdolžilni predlog.