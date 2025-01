Streljanje v Ljubljani: 27-letnika s pištolo ujeli policisti

Sedemindvajsetletni Ljubljančan je danes zgodaj zjutraj v strogem centru prestolnice izstrelil več nabojev. Eden je zadel pročelje objekta, ki sicer ni zaščiten kot kulturna dediščina, in povzročil škodo, so povedali ljubljanski policisti. Moškega so izsledili v bližini in mu zasegli orožje.