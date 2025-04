Rop v središču Ljubljane: 41-letnik grozil s pištolo in zahteval denar

Zgodaj zjutraj je osumljenec v središču Ljubljane s pištolo grozil oškodovankama in od njiju zahteval denar. S kraja je pobegnil, ljubljanski policisti pa so ga že prijeli in mu odvzeli prostost. V dogodku ni bil nihče poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Ljubljanske policiste so zjutraj obvestili o ropu v središču Ljubljane. 41-letni osumljenec je s pištolo grozil oškodovankama in od njiju zahteval denar. Potem ko mu je ena od njiju izročila manjšo vsoto denarja, je osumljenec s kraja pobegnil.

Policisti so osumljenca na podlagi podanega opisa že izsledili in mu odvzeli prostost. Kot so sporočili s PU Ljubljana so pri njem našli pištolo in odtujene predmete. Zdaj nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja ropa, pri čemer preverjajo tudi, ali gre za pravo orožje. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še zapisali na policiji.

Osumljeni 41-letni slovenski državljan je bil v preteklosti že obravnavan zaradi tovrstnih kaznivih dejanj z elementi nasilja.

Rop za Bežigradom, osumljenec na begu

Še en rop so ljubljanski policisti obravnavali za Bežigradom, ko je ponoči do oškodovanca na ulici pristopil neznanec, mu grozil in od njega zahteval denar.

Osumljenec je s kraja pobegnil, policija pa prosi za pomoč pri njegovi izsleditvi. Moški je star med 20 in 25 let, visok okoli 185 cm, neobrit, oblečen v črna oblačila.