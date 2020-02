DeSUS razkrila, kaj zahteva od Janeza Janše

DeSUS je objavila prioritete, za katere v primeru vstopa v programsko vlado zahteva časovnico in zagotovljena finančna sredstva. Vrednotijo jih na okoli dve milijardi evrov. Največ se jih nanaša na področje zdravstva in skrbi za starejše, med njimi je tudi ustanovitev ministrstva brez listnice ali vladnega urada za demografska vprašanja.

Prvak SDS Janez Janša je v drugem krogu pogajanj za oblikovanje koalicije SDS, SMC, NSi in DeSUS v četrtek ocenil, da je, kar zadeva vsebino, možno oblikovati večinsko koalicijo. Seštevek prioritet potencialnih partneric kaže, da težave vidijo zelo podobno. Na prvi pogled pa je Janša ocenil, da za vse, kar bi si kdo želel, denarja ni.

Za DeSUS je bistven program

Predsednica DeSUS Aleksandra Pivec je v četrtek opozorila, da je za DeSUS bistven program. Če ne bo sprejetih vsaj prvih nekaj prioritet in če ne bodo prejeli zagotovila, da jih bodo v dveh letih uresničili tudi v finančnem smislu, bodo pogajanja končali, piše STA.

Za močno javno zdravstvo

Na njihovem seznamu je najprej splošno navedena ohranitev učinkovitega, kakovostnega in vsem dostopnega javnega zdravstva. Skrajšanje čakalnih dob in celovita prenova Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ob hkratni pripravi in sprejemu Zakona o dolgotrajni oskrbi. Nujen je predhodni dogovor o zagotovitvi stabilnih virov financiranja še pred pripravo ustreznih vsebin, so navedli po poročanju STA.

Predsednik SDS Janez Janša je ocenil, da za vse, kar bi si kdo želel, denarja ni. Foto: STA

Želijo zagotovilo za ustanovitev demografskega sklada za dolgoročno vzdržnost pokojninskega sistema in zaščito državnega premoženja. Izpostavljajo, da pokojnine zaradi izpada rednega usklajevanja med leti 2010 in 2015 še vedno zaostajajo za 5,6 odstotka, zato je po njihovem mnenju nujno določiti dinamiko dodatnega izrednega usklajevanja pokojnin, poroča STA.

Zahtevajo krajše prehodno obdobje za dvig odmernega odstotka pokojnin na 63,5 odstotka, dvig minimalne pokojnine za polno pokojninsko dobo nad prag revščine, povrnitev pravice do seniorske olajšave za upokojence s polno pokojninsko dobo, izplačilo letnega dodatka v skladu s sistemskim zakonom ter redno in izredno usklajevanje. Želijo še ureditev vdovskih in kmečkih pokojnin ter zagotovilo, da se v pridobljene pravice upravičencev do pokojnine ne bo posegalo, še piše STA.

Med zahtevami na področju skrbi za starejše so tudi konkretnejše, in sicer dokončanje domov za starejše v Vrtojbi in Osilnici ter vsaj dva nova domova za starostnike iz javnih sredstev letno. Med prioritetami je sprejem svežnja zakonov o zemljiški politiki in celovita prenova delovanja sklada kmetijskih zemljišč, povečanje samooskrbe na deficitarnih področjih, prenova zadružniškega sistema ter priprava in sprejem novele Zakona o zadružništvu, še piše STA.