Šarec: Janša je postal priliznjen do SMC

Za nas ni dileme, da bi bile predčasne volitve najboljša izbira v dani situaciji, je v intervjuju za Televizijo Slovenija dejal predsednik vlade v odstopu in prvak LMŠ Marjan Šarec. Kot je pojasnil, je že v preteklih tednih dejal, da s 13 poslanci svoje stranke ne more voditi vlade: "Številke v parlamentu se preprosto ne izidejo. Preveč bi bilo treba iskati oziroma biti tarča tudi nekih izsiljevanj."

Šarec: Vsi so se zaklinjali, da z Janšo ne gredo v koalicijo

Ob tem je premier v odstopu poudaril, da je predvidel tveganje, da po njegovem odstopu novo vlado oblikuje nekdo drug. Omenjene pogovore trenutno vodi prvak SDS Janez Janša, z njim pa se poleg NSi pogovarjata tudi DeSUS in SMC. Šarec je dejal, da je ob svojem odstopu računal na obljube izpred dveh let, "ko so se vsi zaklinjali, da z Janezom Janšo ne gredo". "Če se bodo tega držali, potem se nimajo kaj veliko pritoževati," je menil Šarec.

"Predčasne volitve so najboljša možna izbira glede na to, da je SDS tudi za moje partnerje govoril, kako smo skupaj najbolj nesposobni v zgodovini Slovenije. Tako da ne vem, kako si zdaj tako želi sodelovanja," je pogovore o oblikovanju nove vlade, ki jih vodi Janša, komentiral predsednik vlade v odstopu.

"Takrat je Janez Janša postal nekako priliznjen do SMC"

V povezavi s približevanjem SMC pod vodstvom Zdravka Počivalška stranki SDS je Šarec dejal, da je bil na kongresu SMC, na katerem je bil Počivalšek potrjen za novega prvaka stranke, prisoten tudi poslanec SDS Franc Breznik: "Gospod Počivalšek je zaposlil gospo Alenko Paulin v svojem kabinetu in takrat je Janez Janša postal nekako priliznjen do SMC. Takrat mi je dalo vedeti, da se mogoče v ozadju kaj dogaja." Po njegovih besedah mu je sicer Počivalšek vseskozi zatrjeval, da se ne pogovarja z drugimi.

Marjan Šarec je povedal, da mu je predsednik SMC Zdravko Počivalšek vseskozi zatrjeval, da se ne pogovarja z drugimi. Foto: STA

Šarec je ob tem tudi zavrnil kritike poslancev SMC, da je bila ponudba LMŠ za sodelovanje na morebitnih predčasnih volitvah nespodobna: "To ponudbo smo dali. Kakor bo to sprejeto, bo. Nikogar ne izključujem, ne podcenjujem in nimam za manjvrednega. Nikakor ne. Res pa je, da se mora na koncu vsak sam odločiti, kaj želi in kako vidi stvari."

"V politiki ne sme biti zamer in jih z moje strani ni, pa tudi s strani partnerjev"

Posamezni koalicijski partnerji, na primer SD in SAB, so bili do premierja v zadnjih dneh zelo kritični, med drugim so zatrjevali, da jih Šarec o svojem odstopu ni obvestil in da so o tem izvedeli iz medijev. Na vprašanje, ali bodo morebitne zamere vplivale tudi na oblikovanje morebitnih zavezništev na levici, če pride do predčasnih volitev, je Šarec odgovoril, da te zamere ne obstajajo.

"V politiki ne sme biti zamer in jih ni ne z moje strani, verjamem pa tudi, da jih ni s strani partnerjev. To bolj gledam kot že na neko predvolilno retoriko in seveda poskus odvračanja pozornosti oziroma krivde na koga drugega," je pojasnil premier v odstopu in hkrati zavrnil navedbe, da je ekipa LMŠ pred razpadom.

Ko gre za kritike na račun SDS glede orbanizacije Slovenije, pa je predsednik vlade v odstopu poudaril, da madžarskega premierja zelo ceni in da imata dobre odnose. "Gospod Orban dela tako, kot misli, da je prav za Madžarsko. Ne želim pa, da je Slovenija ali katerakoli slovenska stranka ali politika odvisna od njega in njegovega financiranja. Na to pa ne moremo pristati," je poudaril Šarec in dodal, da je moteče, ker je SDS zelo močno vpeta v to.