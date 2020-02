Janša omenil osla, zbrani v dvorani prekinili njegov govor #video

Prvak SDS Janez Janša se je na sobotni akademiji ob 31. obletnici stranke SDS obregnil tudi ob pojavljanje novih obrazov na slovenski politični sceni. Kot je poudaril Janša, ki po odstopu premierja Marjana Šarca z NSi, SMC in DeSUS vodi pogovore o oblikovanju nove koalicije, se bo ta vzorec pred naslednjimi volitvami zagotovo ponovil. Osla lahko našemite v konja in ga prodate na sejmu, vendar pa s tem na konjski dirki ne morete zmagati, je poudaril prvak SDS, katerega besede so z aplavzom prekinili zbrani v dvorani.

Njegove besede so prekinili aplavzi zbranih v dvorani. "Ko pride do dirke, se na semaforju pokažejo rezultati, poberejo se stave in potem mora miniti nekaj časa, da se lahko nekaj podobnega ponovi," je bil do pojavljanja novih obrazov nekaj mesecev oziroma tednov pred volitvami kritičen Janša.

Janša: Vabimo jih, da po 75 letih pridejo iz gozdov

Prvak SDS na sobotni akademiji ni komentiral poteka koalicijskih pogovorov s strankami NSi, DeSUS in SMC. Ob koncu svojega govora je sicer poudaril, da so vrata SDS vedno bila, so in bodo tudi v prihodnosti odprta za sodelovanje.

"Vabimo tudi tiste, ki vztrajno zavračajo sodelovanje, vabimo jih, da po 75 letih pridejo iz gozdov, da nehajo živeti v preteklosti in da se obrnejo k prihodnosti. Samo tako bodo lahko v Sloveniji zaživeli plebiscitne sanje," je dejal Janša.