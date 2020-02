SDS tudi nad avtorja pisma, ki svari pred novo koalicijo

V času, ko potekajo pogajanja o morebitnem oblikovanju koalicije pod vodstvom SDS, se je 75 intelektualcev s pretežno levega političnega pola s pismom, ki so ga naslovili Obvarujmo občutljivo slovensko demokracijo pred avtoritarno oblastjo, obrnilo na javnost. V pismu so zapisali, da bi lahko koalicija pod vodstvom SDS Slovenijo uvrstila na seznam držav, ki kršijo temeljna načela varovanja demokracije, pravne države, neodvisnosti medijev in človekovih pravic.

Rudi Rizman, prvopodpisani v pismu, je zdaj od SDS oziroma njihovega odvetnika Francija Matoza dobil opomin, ker naj bi v oddaji Odmevi na Televiziji Slovenija "opletal z obtožbami nezakonitega ravnanja na račun SDS". "Zaradi neresničnih in žaljivih navedb je prejel uradno zahtevo za preklic svojih izjav. Sicer sledi tožba in odškodnina," so ob tem na družbenem omrežju Twitter zapisali v SDS.

Tako kot @sarecmarjan je tudi Rudi Rizman v @TVOdmevi opletal z obtožbami nezakonitega ravnanja na račun @strankaSDS . Zaradi neresničnih in žaljivih navedb je prejel uradno zahtevo za preklic svojih izjav. Sicer sledi tožba in odškodnina. pic.twitter.com/CIk9g4Qmgx

Matoz je v dopisu od Rizmana zahteval, da prekliče izjave, ki jih je dal v Odmevih, ko je dejal, da Janša oziroma SDS zagovarjata avtoritarne ideje, SDS pa financira "tudi seveda tuja stranka oziroma tuj režim, to mislimo seveda na madžarskega /.../, to dejstvo je seveda srhljivo. Dejstvo, da se neka stranka financira iz tujine." Odvetnik dodaja, da je Rizman s tem protipravno posegel v ugled in dobro ime stranke SDS. V nasprotnem primeru bodo proti njemu sprožili pravne postopke.

V pismu, ki ga je Rizman na medije naslovil danes, ugotavlja, da so zaradi pisma doživeli plaz skrbno načrtovanih osebnih diskreditacij, nizkotnih žalitev, laži, poniževanj in manipulacij. "Čeprav ne moremo reči, da nismo pričakovali takšnih reakcij, so te na najbolj brutalen in primitiven način pokazale, kako prav smo imeli v svojih ugotovitvah, da v Sloveniji že živimo globoko politično enoumje, ki je pripravljeno s pomočjo svojih medijskih trobil brez zadržkov kompromitirati svoje nasprotnike," je dodal.

"Podpisnice in podpisniki smo zavezani k poštenosti in sledenju resnici, zato nas naročene grožnje pred sodnimi postopki s strani tistih, ki v imenu sejanja sovraštva nenehno govorijo o nujnosti svobode besede, ne bodo ne prestrašile in ne uklonile," so zapisali v odzivu na dopis SDS. Foto: STA

"Ker nimamo vpliva na oblikovanje medijskih vsebin, lahko zato zgolj nemočno opazujemo dogajanje in kot znanstvenice in znanstveniki merimo tisto, kar sicer že poznamo: uničujoče učinke propagandne mašinerije neke stranke, umazanega diskurza osebnih žalitev in blatenj, pa tudi neposrednih groženj in zastraševanj. Zavedamo se, da nismo ne prva in tudi ne zadnja žrtev, a vendar čutimo dolžnost znova izreči svarilo, da si radikalna politika s takšnimi metodami in sredstvi, vrednimi totalitarnih režimov, ne zasluži nobenega vidnega mesta na političnem parketu, kaj šele, da bi vodila Slovenijo," opozarja Rizman. Pismo v celoti objavljamo v nadaljevanju.

Grožnje, žalitve in diskreditacije nas ne bodo prestrašile!

Pred nekaj dnevi je 75 podpisnic in podpisnikov pisma »Obvarujmo občutljivo slovensko demokracijo pred avtoritarno oblastjo!«, ki so se mu kasneje pridružili še številni drugi z željo po podpisu, javnosti posredovalo svoje opozorilo glede politične prihodnosti Slovenije. V njem pišemo, da si naša relativno mlada demokracija ne more in ne sme privoščiti nove avtoritarnosti, orbanizacije in nacionalističnega populizma, med drugim pa tudi ne nezakonitega financiranja strank iz tujih virov in zastrupljanja s politično propagando medijev.

Danes, le štiri dni po javni objavi naših stališč, lahko ogorčeno ugotavljamo, da smo zaradi pisma doživeli plaz skrbno načrtovanih osebnih diskreditacij, nizkotnih žalitev, laži, poniževanj in manipulacij. Čeprav ne moremo reči, da nismo pričakovali takšnih reakcij, so te na najbolj brutalen in primitiven način pokazale, kako prav smo imeli v svojih ugotovitvah, da v Sloveniji že živimo globoko politično enoumje, ki je pripravljeno s pomočjo svojih medijskih trobil brez zadržkov kompromitirati svoje nasprotnike.

Ker nimamo vpliva na oblikovanje medijskih vsebin, lahko zato zgolj nemočno opazujemo dogajanje in kot znanstvenice in znanstveniki merimo tisto, kar sicer že poznamo: uničujoče učinke propagandne mašinerije neke stranke, umazanega diskurza osebnih žalitev in blatenj, pa tudi neposrednih groženj in zastraševanj. Zavedamo se, da nismo ne prva in tudi ne zadnja žrtev, a vendar čutimo dolžnost znova izreči svarilo, da si radikalna politika s takšnimi metodami in sredstvi, vrednimi totalitarnih režimov, ne zasluži nobenega vidnega mesta na političnem parketu, kaj šele, da bi vodila Slovenijo!

Kdo je dedič totalitarnih partij 20. stoletja, najbolj natančno dokazuje smešna, ne preveč inteligentna, groteskna grožnja Odvetniške družbe Matoz kot pravne predstavnice stranke SDS prvopodpisanemu prof. ddr. Rudiju Rizmanu. Ker verjamemo, da ima javnost neodtujljivo pravico do informiranja, tudi do informiranja o infantilni in patološki maščevalnosti stranke SDS, v celoti priobčujemo to besedilo, ki sodi v antologijo antidemokratičnega zastraševanja drugače mislečih.

Podpisnice in podpisniki smo zavezani k poštenosti in sledenju resnici, zato nas naročene grožnje pred sodnimi postopki s strani tistih, ki v imenu sejanja sovraštva nenehno govorijo o nujnosti svobode besede, ne bodo ne prestrašile in ne uklonile!

ddr. Rudi Rizman

s podpisnicami in podpisniki pisma »Obvarujmo občutljivo slovensko demokracijo pred avtoritarno oblastjo!«

21. januar 2020