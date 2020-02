Pismo proti Janševi vladi: Obvarujmo demokracijo pred avtoritarno oblastjo

Kot so zapisali, so resno zaskrbljeni zaradi trenutnih političnih dogovorov ob nastajanju Janševe koalicije. Menijo, da lahko ti dogovori državo hitro popeljejo v krog tistih držav članic Evropske unije, ki so danes na črnem seznamu kršiteljic temeljnih načel varovanja demokracije, pravne države, neodvisnosti medijev in človekovih pravic.

"Svoje prepričanje utemeljujemo na dozdajšnji škodljivi, radikalno nestrpni in izključujoči politiki stranke SDS, za katero smo prepričani, da v slovenski politični prostor ne more prinesti napovedane politične stabilnosti in družbenega razvoja, ker je nesprejemljiva na več ravneh, od katerih v nadaljevanju navajamo le nekatere," so zapisali.

Zakaj menijo, da Janševa vlada ni sprejemljiva:



"Prvič, nesprejemljiva je zaradi političnih vrednot, saj s svojo avtoritarnostjo, izključevanjem, težnjo po podrejanju družbenih sistemov, orbanizacijo in nacionalističnim populizmom pomeni veliko nevarnost za demokratično kulturo in politične procese v državi."



"Drugič, nesprejemljiva je ekonomsko in socialno, ker želi izpeljati brezglavo privatizacijo podjetij, javnega šolstva in zdravstva, svoj škodljiv vpliv na domače gospodarstvo in socialo pa je že dokazala v letih, ko smo v Sloveniji imeli prvo in drugo Janševo vlado."



"Tretjič, nesprejemljiva je z vidika vpeljave potrebnih ukrepov proti dramatičnim podnebnim spremembam, saj je SDS večkrat pokazala, da sodi med tako imenovane zanikovalce vpliva človeka na klimatske spremembe, s čimer odkrito zasmehuje znanstvene ugotovitve. Naša država bi postala s takšno koalicijsko vlado edinstvena v Evropski uniji!"



"Četrtič, nesprejemljiva je z vidika politične in medijske kulture, saj se poslužuje odkrite retorike sovraštva, nestrpnosti, ksenofobije, homofobije in laži, pri čemer uporablja svoja medijska trobila za propagando, širjenje ideologije, lažnih novic in teorij zarot, diskreditacij posameznic in posameznikov ali političnih nasprotnic in nasprotnikov."



"Petič, nesprejemljiva je zaradi neposrednih pritiskov na sodstvo, odkritih poskusov njegove lustracije, podrejanja in končno tudi zaničevalnega odnosa, ko gre za obisk sodišč in prevzemanje sodnih pozivov."



"Šestič, nesprejemljiva je zaradi reinterpretacij in potvarjanj zgodovinskih dejstev, odnosa do NOB, rehabilitacije domobranstva, prisvajanja slovenske osamosvojitve, kar vse zlorablja v politične namene."



"Sedmič, popolnoma nesprejemljiva je, ker svojo propagando nezakonito financira iz tujih virov, ki so najtesneje povezani z avtoritarno vlado sosednje države, s čimer sta resno ogroženi naša suverenost in finančna neodvisnost, ki sta nujni pogoj za obstoj pravne države in demokracije, pa tudi za boj proti korupciji."

Ob tem opozarjajo še na troje, in sicer da stranke, ki želijo skleniti pakt s SDS, "kar je rešitev, ki jo po vsem sodeč podpira tudi predsednik republike, tega ne počnejo zaradi ničesar drugega kot lastnih političnih računic ali logike preživetja, kar pomeni, da bi vodenje Slovenije v celoti prepustili mešetarjenju s strankarskimi interesi namesto skrbi za dobrobit državljank in državljanov".

Kot so še zapisali, lahko glede na izkušnjo z delovanjem prve in druge Janševe vlade utemeljeno domnevamo, da izogibanje predčasnim volitvam ne bo pripeljalo do večje stabilnosti in razcveta, ampak kvečjemu do novih konfliktnih stanj v različnih sferah družbenega sistema.

Foto: STA

"Nacionalizem skrajne desnice"

"Končno pa velja, da je v domači praksi tip politike, kot je Janšev, navkljub zmedeni situaciji v Evropi, že prepoznan kot nevaren nacionalizem skrajne desnice, a je s pomočjo nekaterih oportunističnih množičnih medijev pri nas še vedno dojet kot 'desnosredinski'. Pasivna medijska podpora avtoritarnim težnjam, retoriki odkritega sovraštva in razrastu propagandnih medijev z denarjem tujih političnih botrov zato utira pot normalizaciji škandalozne in nedopustne politične prakse," so zapisali.

Kot so še zapisali, se zavedajo svojega omejenega vpliva in okoliščine, da lahko njihova mnenja dosežejo javnost predvsem s pomočjo novinark in novinarjev, a vseeno želijo s tem pismom pozvati vse razumne dejavnike v politični sferi, da storijo vse za obvarovanje občutljive slovenske demokracije pred grozečo avtoritarno oblastjo.

Pismo z naslovom Obvarujmo občutljivo slovensko demokracijo pred avtoritarno oblastjo je podpisalo okoli sedemdeset posameznikov, prvopodpisani je profesor Rudi Rizman, pod pismo pa so med drugim podpisani ekonomist Jože Mencinger, Spomenka Hribar, Dušan Keber, Božo Repe in drugi (celoten seznam spodaj v modrem okvirčku).

Skupina vidnih posameznikov za oblikovanje koalicije

Pred dnevi je svoje pismo vsem parlamentarnim strankam razen SNS in Levici poslala tudi skupina vidnih posameznikov iz družbeno-političnega življenja, med njimi nekdanji minister Žiga Turk, bančnik Marko Voljč, nekdanja evropska poslanka Romana Jordan, ekonomista Igor Masten in Sašo Polanec ter Nevenka Črešnar Pergar in Žiga Vavpotič.

V pobudi so predsednike strank pozvali k oblikovanju vključujoče in operativne koalicije. Menijo namreč, da predčasne volitve ne bi bistveno spremenile razmerja sil, bi pa prinesle večmesečno obdobje prostega teka, ki bi poslabšalo nedelovanje države.

