Upokojenec: Vsa Evropa je to spodbujala, zdaj pa me "odirajo"

Oktobra lani je v veljavo stopil nov sistem obračunavanja omrežnine, ki jo uporabniki plačajo s položnico za električno energijo. Omrežnina se obračunava glede na dejansko rabo omrežja, tarife pa so po novem določene po časovnih blokih v posameznem dnevu ter različno v zimski in poletni sezoni. V medijih se vrstijo primeri, ko so se gospodinjstvom zaradi sprememb drastično povišale položnice. Spodaj objavljamo pismo bralca, ki se je obrnil na Siol.net.

Sem upokojenec in v želji, da naredim nekaj za okolje, sem se odločil zamenjati ogrevanje na fosilna goriva s toplotno črpalko, ki naj bi bila okolju prijaznejša. Ker se nisem hotel zanašati samo na dobavljeno električno energijo, sem se odločil še za nakup sončne elektrarne. Vsa Evropa je spodbujala gradnjo sončnih elektrarn, čemur je sledila tudi domača politika.

Sedaj pa šok: gospodje in gospa iz agencije za energijo so ugotovili, da jim priteka v žepe vedno manj denarja za lagodno in potratno življenje. Visoko strokovni ljudje so začeli razmišljati in se odločili, da je treba ljudi, kot sem jaz, kaznovati. Izumili so nov način za pobiranje denarja, tako da so razdelili ljudi: nekaterim zaračunaš malo manj, nekatere pa "odereš", tako v bistvu dobiš veliko več kot prej. Ljudi pa razdeliš in se med seboj grizejo in eni drugim grozijo.

Poglejte moj primer, omrežnina v mesecu oktobru je bila 5,27 evra, v naslednjem mesecu pa neverjetnih 59,66 evra. To je več kot 10-kratno povečanje ali 1132-odstotna podražitev.

Ko sem to objavil na Facebooku, so me takoj popljuvali, in to tisti, ki jim je gospa iz agencije za energijo zmanjšala račun za dva ali tri evre. Katastrofa.

Anton, Žirovnica