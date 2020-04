Toliko znaša prva poslanska plača Marjana Šarca

V poslanke klopi so se vrnili nekateri ministri Šarčeve vlade, zato so morali poslanci, ki so namesto njih zasedli poslanske stolčke, državni zbor zapustiti. Marca so tako že bila izplačana prva nadomestila po prenehanju poslanske funkcije. Nina Maurovič iz LMŠ je za polovico meseca prejela dobrih 1.700 evrov nadomestila. Po dobrih 500 evrov nadomestila za nekaj dni v marcu sta prejela tudi poslanec SMC Jani Möderndorfer in Maša Kociper iz SAB. V državni zbor se je medtem preselil tudi nekdanji premier Marjan Šarec, ki bo kot poslanec prejemal nižjo plačo kot na položaju predsednika vlade.

Po odstopu vlade Marjana Šarca in izvolitvi nove vlade Janeza Janše je v državnem zboru prišlo tudi do nekaj sprememb v poslanskih klopeh. Pravila namreč velevajo, da v primeru, ko poslanec zasede funkcijo v vladi, v poslanske klopi sede nadomestni poslanec. Ko pa posamezniku funkcija v vladi preneha, se ta lahko vrne v državni zbor, nadomestni poslanec pa izgubi mesto v državnem zboru. Tak poslanec pa je nato upravičen tudi do nadomestila.

Namesto poslancev koalicijskih strank, ki so bili izvoljeni za ministre v novi Janševi vladi, je v poslanske klopi sedlo pet nadomestnih poslancev. Na drugi strani pa so se v poslanske klopi vrnili nekateri ministri nekdanje Šarčeve vlade, zato so nekateri nadomestni poslanci izgubili svoj sedež v državnem zboru.

Za nadomestilo zaprosila le nekdanja poslanka LMŠ

Rudi Medved, nekdanji minister za javno upravo v Šarčevi vladi, se je po izvolitvi nove vlade, vrnil v državni zbor. Z njegovo vrnitvijo pa se je iz poslanskih klopi morala posloviti poslanka Nina Maurovič (LMŠ). Ta je marca uveljavila pravico do nadomestila in za polovico meseca prejela 1.743 evrov, kažejo podatki državnega zbora.

Nekdanja poslanka LMŠ Nina Maurovič. Foto: STA

Kdo je upravičen do nadomestila? Poslanci in nekateri drugi funkcionarji imajo po prenehanju mandata pravico do nadomestila v višini 80 odstotkov zadnje plače, in sicer za največ pol leta. To pravico lahko izkoristijo tisti poslanci, ki po prenehanju mandata iz objektivnih razlogov ne morejo nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne zaposlitve. Izjemoma je mogoče to pravico podaljšati še za šest mesecev.

Dva ministra se nista vrnila med poslance

Se pa za vrnitev v poslanske klopi nista odločila nekdanji zunanji minister Miro Cerar (SMC) in nekdanji minister za zamejce in Slovence po svetu Peter Jožef Česnik (SAB). Državni zbor je namesto njiju za poslanca s polnim mandatom potrdil Janija Möderndorferja (SMC) in Mašo Kociper (SAB). Oba poslanca sta bila nadomestna poslanca tudi v času vlade Marjana Šarca.

Dobrih 500 evrov nadomestila, ker nista bila poslanca

Ker je 13. marca državni zbor potrdil novo vlado, sta Möderndorferju in Kociprovi mandata prenehala, zato sta bila za obdobje do 18. marca, ko sta bila ponovno potrjena za poslanca s polnim mandatom, upravičena do nadomestila. Möderndorfer je za teh pet dni prejel 537 evrov, Kociprova pa 521 evrov.

Jani Möderndorfer in Maša Kociper sta za mesec marec dobila vsak po dobrih 500 evrov, saj sta izkoristila pravico do nadomestila. Foto: STA

Drugi nadomestni poslanci, ki so izpadli iz parlamenta, za zdaj niso zaprosili ali prejeli nadomestila.

Šarcu se bo plača zmanjšala

V poslanske klopi se je preselil tudi nekdanji predsednik vlade Marjan Šarec, ki je za del meseca marca (od 14. do 31. 3.) prejel 2.089 evrov bruto. Kot predsednik vlade je Šarec na mesec zaslužil 5.653 evrov bruto.