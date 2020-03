Pet nadomestnih poslancev začelo z delom

Omenjenih pet nadomestnih poslancev bo v DZ nadomeščalo poslance, ki so bili z imenovanjem vlade Janeza Janše imenovani za ministre. Černigoj bo v DZ nadomestil ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, Merjasec ministra za zunanje zadeve Anžeta Logarja, Prevc obrambnega ministra Mateja Tonina, Škrinjarjeva finančnega ministra Andreja Širclja, Zavadlav Ušajeva pa ministra za kohezijo Zvonka Černača.

Kociprova in in Möderndorfer pa z današnjim dnem postajata poslanca s polnim mandatom. Do zdaj sta bila namreč v DZ kot nadomestna poslanca zdaj že nekdanjega ministra za zamejce in Slovence po svetu Petra Jožefa Česnika in nekdanjega ministra za zunanje zadeve Mira Cerarja. Ker sta oba DZ sporočila, da se po prenehanju funkcije ministrov ne nameravata vrniti v poslanske klopi in odstopata kot poslanca, sta Kociprova in in Möderndorfer postala poslanca s polnim mandatom.

Mahniču mandat miruje

DZ se je danes tudi seznanil, da poslancu Žanu Mahniču (SDS) miruje mandat, ker je bil imenovan za državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, piše STA.

S potrditvijo nove vlade je prenehala funkcija vladi Marjana Šarca, kar pomeni, da so imeli tisti ministri, ki so bili na minulih volitvah v DZ izvoljeni za poslance, pravico presesti v poslanske klopi.

V DZ se je tako že vrnil prvak LMŠ Šarec, od poslanskega stolčka pa se je morala posloviti Karla Urh, ki ga je nadomeščala v času opravljanja premierske funkcije. Prav tako je morala DZ zapustiti Nina Maurovič, saj se je kot poslanec LMŠ v parlament vrnil zdaj že nekdanji minister za javno upravo Rudi Medved.

Janeza Janšo (SDS) je na mestu poslanca zamenjal Janez Moškrič, še piše STA.