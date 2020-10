Janša: Slovenija se je dobro pripravila na drugi val. Za bolnike na voljo 400 postelj.

Po poslančevem mnenju je vlada poleti zamudila pri zapiranju meje s Hrvaško. Poleg tega je premalo aktiviranih zdravnikov in zdravstvenih delavcev in ni bolnišnice za bolnike z boleznijo covid-19. Prav tako je kot težavo izpostavil odpovedovanje operacij, kar po njegovih besedah tudi ogroža življenja, navaja STA.

Janša zagotavlja, da bo Slovenija med zmagovalci

Premier Janša je dejal, da bo tudi drugi val epidemije mimo in takrat bodo šele mogoče primerjave z drugimi državami. "Zagotavljam, da bo Slovenija med zmagovalci," je dejal.

Za bolne na voljo 400 postelj

Po njegovih besedah je za hospitalizirane bolnike na voljo najmanj 400 postelj, in to ob manjšem zaustavljanju dejavnosti kot spomladi. Ni pa bilo mogoče podvojiti števila zdravstvenega kadra, saj se ga tako hitro ne da izšolati, je dejal. "Postelj za bolnike ne zmanjkuje, za urgentne bolnike tudi ne, zmoremo in bomo tudi v naslednjih 10 dneh, ko se bodo številke okuženih verjetno dvigale," je zatrdil po pisanju STA.

Glede zapiranja meje s Hrvaško poleti pa je poudaril, da je bila Slovenija ena od prvih držav, ki je zaprla mejo s Hrvaško. "Je pa res, da se je poleti, ko so bile meje odprte, virus zlasti med mlajšo generacijo prenesel naprej," je spomnil. Ob tem je omenil še primer Nizozemske, ki ima po splošnem prepričanju najboljši zdravstveni sistem v Evropi. A že nekaj dni od tam vozijo bolnike v Nemčijo, je povedal.

Premier pogreša, da bi politika stopila skupaj

Na poslančevo vprašanje glede aktiviranja zdravnikov za pomoč pri zdravljenju bolnikov z boleznijo covid-19 pa je dejal, da so rešitve predstavljene, tudi načrt je bil predstavljen vnaprej. Na vsa postavljena vprašanja so bili odgovori že podani, je povedal. Pač pa v Sloveniji pogreša to, da bi politika stopila skupaj. "V DZ je opozicija glasovala proti vsem ukrepom, ki so logični in jih sprejemajo povsod po svetu," je omenil po navedbah STA.

Möderndorfer mu je pri tem odgovoril, da bo opozicija vedno podprla dobre predloge, bo pa proti temu, da se "v imenu covid-19 zaničuje znanstveno in kulturno delo". Podal je tudi predlog, da DZ opravi razpravo o Janševem odgovoru. DZ bo o njegovem predlogu glasoval v sredo.