Vse več okuženih, Janša bo danes nagovoril državljane

Predsednik vlade Janez Janša bo pred večernim sestankom kriznega dela vlade in svetovalne skupine ministrstva za zdravje nagovoril državljane.

Danes zvečer bo krizni del vlade skupaj s svetovalno skupino ministrstva za zdravje pregledal učinke dosedanjih ukrepov in opravil razmislek o potrebnosti morebitnih novih, je včeraj za STA dejal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin. Ker gre za posvetovalni organ, ki le pripravlja delovno gradivo, sprejetja novih ukrepov na sestanku ne gre pričakovati, je dodal.

Pred sestankom bo državljane nagovoril premier Janša, nagovor državljanom bo javnosti posredovan najkasneje do 18.30, je povedal Kacin.

Število okužb z novim koronavirusom se še naprej povečuje. V soboto je bilo pri 3.765 testih 726 novih okužb, kar pomeni, da je bilo pozitivnih kar 19,28 odstotka testiranih. Največ okužb v enem dnevu do zdaj smo v Sloveniji zabeležili v petek, in sicer 898.

Trenutno je aktivno okuženih 6.641. V bolnišnicah je 265 ljudi, od tega 49 na intenzivni negi. 14-dnevna pojavnost okužb na sto tisoč prebivalcev znaša 317.

Tako so že skoraj izpolnjeni vsi trije pogoji za razglasitev epidemije. Prvi od treh pogojev - 14-dnevna pojavnost okuženih na 100 tisoč prebivalcev, višja od 140 - je izpolnjen že dlje časa. Včeraj je bil izpolnjen še drugi pogoj, in sicer najmanj 250 oseb v bolnišnicah.

Za razglasitev epidemije pa mora biti izpolnjen še tretji pogoj, in sicer najmanj 50 bolnikov v intenzivni enoti. Trenutno jih je v intenzivnih enotah, kot rečeno, 49.

Janša: Epidemija bo razglašena praktično avtomatično

Janša je v petek dejal, da je razglasitev epidemije odvisna od številk. Parametrov ni določila vlada, temveč zdravstvena stroka glede na zmogljivosti v bolnišnicah, je povedal. "Ko bomo prišli do teh parametrov oziroma če bomo prišli do teh parametrov, bo epidemija razglašena praktično avtomatično," je dejal.

V soboto pa je nato vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin za STA dejal, da četudi bi Slovenija v nedeljo izpolnila zastavljeno mejo za razglasitev epidemije, to še ne pomeni, da se bo to avtomatično zgodilo, pač pa bi šlo "le za znak, da je treba razmisliti tudi o drugih ukrepih, predvsem v luči tega, kar je bilo že sprejeto, in tega, kakšne učinke dajejo sprejeti ukrepi".

