Zakaj poslanec Möderndorfer v poslanski klopi ne nosi maske? #video

Poslanec Jani Möderndorfer je edini poslanec, ki na današnjem zasedanju državnega zbora v poslanski klopi ne nosi zaščitne maske in s tem tudi krši vladni odlok, ki zapoveduje obvezno uporabo zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih. Kakšno sporočilo s tem poslanec pošilja državljanom, ki jih pristojni nenehno opozarjajo na to, da lahko z zaščitnimi maskami bistveno prispevamo k zajezitvi širjenja in preprečevanja bolezni covid-19?