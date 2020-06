Han malo pred polnočjo: Predsednik, dajte stvari vzeti malo v svoje roke #video

Na včerajšnji maratonski razpravi o interpelaciji gospodarskega ministra Zdravka Počivalška je poslanec Matjaž Han iz vrst SD malo pred polnočjo pozval k skrajšanju predvidenega 16 ur dolgega zasedanja in čimprejšnjega glasovanja. "Lepo vas prosim, ura je polnoč. Kar smo si mislili povedati, smo si povedali," je dejal in nato pozval predsednika državnega zbora Ivana Zorčiča, naj "v roke vzame stvari".

Četrtkova več kot 12-urna interpelacija, ki jo je gospodarski minister Zdravko Počivalšek preživel z 51 glasovi podpore in 37 proti, in tako še naprej ostaja na položaju, je pokazala, da so tudi poslanci proti koncu maratonske seje počasi začeli izgubljati potrpljenje za poslušanje replik navzočih kolegov.

"Kradljivec, v tri p ... in vzami stvari v svoje roke"

Potem ko je na začetku razprave Miha Kordiš iz vrst Levice Počivalška ozmerjal za lažnivca in kradljivca, je popoldne sledil skorajšnji vulgarni izpad Marka Bandellija iz stranke SAB. Pozno v noč je nato mirne živce izgubil še Matjaž Han iz SD.

Trenutek, ko je Kordiš Počivalška označil za lažnivca:

Han je predsedniku DZ Ivanu Zorčiču (SMC) naprej pojasnil, da razume parlamentarne procedure, ki veljajo ob razpravi. V nadaljevanju je nato dodal: "Ampak lepo vas prosim, ura je polnoč. Kar smo si mislili povedati, smo si povedali," Zatem je predlagal in pozval poslance, ki so pritisnili gumb za repliko, da se tokrat svojega govora vzdržijo, da ne bodo izgubili še "dodatnih 15 minut.".

Zorčiču je nato dejal, da naj, kot predsednik DZ, "vajeti nad sejo vzame v svoje roke". Han je sicer nameraval še nekaj pripomniti, a se je po izrečenem "pa saj nismo ..." raje ustavil in izklopil mikrofon.

Zorčič je nato Hanu razložil, da je žal procedura takšna, da besedo dobijo vsi tisti, ki pritisnejo na gumb, in da razprava ni končana, dokler vsi poslanci, ki so zahtevali besedo, ne pridejo na vrsto. A kot kaže, so imeli tudi poslanci na tej točki dovolj in so vendarle poslušali Hanov poziv k skrajšanju razprave ob interpelaciji, saj so se začele vrstiti odjave.

Hanov nasvet je zalegel, poslanci pa so malo pred polnočjo izglasovali, da Počivalšek ostaja minister za gospodarstvo.

Bandellijevo skorajšnje preklinjanje: