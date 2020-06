Interpelacija: Počivalšek ostaja minister

Za odstavitev Zdravka Počivalška je glasovalo 37 poslancev, proti 51. Počivalšek je povedal, da po glasovanju ne bo odstopil. Tako se je končal poskus opozicijskih LMŠ, SD, Levice in SAB, ki so pred manj kot tremi meseci izgubile oblast, da bi z interpelacijo odstavile ministra za gospodarstvo. Razplet ni bil presenečenje. "Dobili bomo tistih 38, 39 glasov. Interpelacija ne bo uspela," je nekaj ur prej napovedal vodja poslanske skupine SD Matjaž Han. Ministra bomo ubranili, je z druge strani enako ocenil Jožef Horvat (NSi).

Rezultat glasovanja je predsednik Igor Zorčič (SMC) razglasil le nekaj minut pred polnočjo, po strankah pa ni bilo pomot. Za odstavitev so glasovali poslanci LMŠ, SD, Levice in SAB in nihče drug. Proti so bili poslanci SDS, SMC, NSi, DeSUS in SNS. Po strankah se je glasovanje razpletlo tako:

Kordiša kritiziral celo Han

Vlada bi ostala brez ministra za gospodarstvo v primeru, če bi opoziciji za nezaupnico uspelo zbrati 46 glasov, za kar pa niti teoretično ni bilo možnosti. "Vesel sem, ker je bila razprava do neke mere umirjena" je pred odločanjem dogajanje čez dan ocenil vodja poslanske skupine SDS Daniel Krivec in pripomnil: "razen nekaterih izjem".

Izjema, ki jo je omenjal, je bil Miha Kordiš (Levica), ki je Počivalška ozmerjal, da laže, da krade in da bi moral v zapor.

Ta radikalen nastop je kritiziral celo Han iz opozicijske SD, ki je dejal: "Tega diskurza in tega besedičenja absolutno ne podpiram. Kdo spada v zapor in kdo je kaj ukradel, presojajo druge institucije".

Počivalšek je pokazal, da ima veliko energije, ves dan je vztrajal v dvorani in se pogosto tudi oglašal in pojasnjeval svoje ravnanje, ko je po nastanku nove vlade poskrbel, da je država napolnila prazna skladišča mask, ventilatorjev in drugih zaščitnih sredstev za zdravstvene delavce, za domove za ostarele in druge.

Ponoči je nad delom v nenormalnih urah, kar za upokojence ni najlažje, protestiral Franc Jurša (DeSUS), ki je dejal: "To, kar počnemo sedaj, mislim, da ni normalna zadeva. Minister Počivalšek, ne bom podprl interpelacije, ker tu več ne gre za maske, tu več ne gre za predihovalnike, za okužene, za umrle. Tu gre za politična vprašanja. Da ena politična opcija dejansko strese z oblasti drugo politično opcijo."

Počivalšek: Ne bom odstopil

Pred glasovanjem se je Počivalšek zahvalil vsem, ki so pomagali k oskrbi Slovenije z zaščitno opremo in opozoril, da epidemije ne bi rešili, če bi se je lotili tako kot so se podpisniki interpelacije lotili njega.

"Zaradi konstrukta, ki ste ga ustvarili, ne bom odstopil. Odgovornost sem izpolnil tako, kot sta od mene zahtevala ustava in zakonodaja," je dejal Počivalšek in vsem v dvorani zaželel, da ostanejo zdravi.

Robert Pavšič (LMŠ) pa je pred glasovanjem ocenil, da so pobudniki interpelacije ponudili konkretne očitke in vprašanja, odgovorov pa ni bilo. Ocenil je, da so dokazali, da je minister zavajal o številu ventilatorjev, ki so bili v slovenskih bolnišnicah in da nujnosti nabav zaradi napačnih ocen ni bilo, ministru pa je očital še, da bi nakupe morala izvajati država ali državna podjetja in ne zasebniki.

Srečo in zdravja pa je Počivalški na koncu zaželel tudi Pavšič.

Glasovali so poslanci nekaj minut pred polnočjo.