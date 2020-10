Novi ukrepi: zaprtje trgovskih centrov, vrtcev... #vŽivo

Vlada v soboto za teden dni ugaša večino nenujnih dejavnosti v državi, je napovedal premier Janez Janša. Med drugim bodo zaprti vrtci, trgovski centri, hoteli, gostinski obrati ter frizerski in kozmetični saloni. Pravkar poteka novinarska konferenca o aktualnem stanju, na kateri poleg Janše sodelujeta še predstojnik inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec ter vladni govorec Jelko Kacin. Novinarsko konferenco v živo spremljamo na Siol.net.

Vlada je danes sprejela dopolnitve ukrepov, in sicer se v soboto zaprejo gostinski obrati (dovoljena je dostava hrane in osebni prevzem), hotelske kapacitete z delnimi izjemami, na primer poslovne delegacije, športne profesionalne ekipe, zaprejo se trgovski centri z izjemo živilskih trgovin, trgovin z gradbenim in tehničnim materialom, hrano za živali in trgovine s kmetijskimi potrebščinami.

Naslednji teden se zaprejo tudi vrtci, z izjemo za otroke staršek, ki delajo in ne morejo zagotoviti varstva.

Zaprti bodo tudi dijaški in študentski domovi, je dejal Janša. Odloki, ki bodo začeli veljati v soboto, bodo sprejeti za teden dni, nato bodo naslednji četrtek presodili, kako naprej, je še dejal.

Med drugim bodo za teden dni zaprti tudi frizerski in kozmetični saloni, je dejal.

Obstaja tudi možnost omejitve gibanja na občine, vlada o tem odločala v prihodnjih dneh.

Janša: Delajte od doma

Janša je pozval delodajalce, da tam, kjer je možno, uvedejo delo od doma.

"Preverjamo možnosti masovnega testiranja preko nabave hitrih testov za vse rizične skupine in v roku prihodnjih tednov tudi za celotno prebivalstvo. To je eden od ukrepov, ki ga načrtujejo tudi v drugih državah," je dejal.

"V zvezi s testiranjem je problem čakalna doba. Zdravstveni sistem se mora reorganizirati, da bo ta krajša, da bodo prioritetno testirani tisti s simptomi, tisti, ki potrebujejo drugo zdravstveno oskrbo in tisti, ki jih na teh delovnih mestih nujno potrebujemo," je še dejal.

"Naša ocena je, da zmoremo", je na novinarski konferenci dejal Janša. Številke rastejo in bodo še nekaj časa, je dejal in dodal, da je vse odvisno od nas.

Kot je še dejal, že nekaj dni strokovna skupina pripravlja smernice za šesti protikoronski paket, namenjen blaženju posledic epidemije.

Janša je že dopoldne na Twitterju zapisal, da bodo številke še nekaj časa neizogibno visoke, a da zmoremo premagati koronavirus. Ob tem se je zahvalil vsem, ki upoštevajo nujne higienske, zdravstvene in druge omejitvene ukrepe, ki jih je vlada sprejela za zajezitev širjenja virusa.

