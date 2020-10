Jurij Zrnec o okužbi: Ko sem izvedel, je bila to zame prava groza

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ko sem izvedel za okužbo, je bila zame to prava mora, groza," je o novici, da se je okužil z novim koronavirusom, dejal priljubljeni slovenski igralec Jurij Zrnec. 42-letnik je covid-19 k sreči prebolel brez zapletov, a je nekaj časa trajalo, da se je vrnil v kondicijo, ki jo je pred okužbo vzdrževal v fitnesu.

Ljubljanski klinični center je na družbenem omrežju Facebook objavil pogovor s slovenskim igralcem Jurijem Zrncem, ki se je pred kratkim uspešno pozdravil po okužbi z novim koronavirusom. Zrnca, ki je zaradi prejšnjih zdravstvenih težav spadal v rizično skupino bolnikov, so zdravniki spremljali na daljavo prek sistema telematrije.

Počasi se vrača v prejšnje stanje

K sreči je 42-letni Zrnec covid-19 prebolel brez zapletov, a je nekaj časa trajalo, da se je vrnil v običajno kondicijo, ki jo je pred okužbo vzdrževal tudi v fitnesu. "A prav tam, se je izkazalo, je bil virus bolj 'fit' od vseh varnostnih ukrepov," so zapisali ob tem.

Foto: STA Kot je dejal Zrnec, je bolezen v njegovem primeru k sreči potekala "presenetljivo v redu". Kot je opisal, ni imel vročine ali kakšnih hudih znakov bolezni, če odmisli izgubo vonja. Kot še pripoveduje, se je bilo težje vrniti na delo, v gledališče, kjer je lahko precej naporno, saj zahteva 100-odstotnega človeka. "Tam sem čutil, morda še zmeraj, precej upada v svoji kondiciji in nekakšen strah. Trenutno sem bolje, počasi se vračam v prejšnje stanje," je dodal.

Ker so zdravniki njegovo zdravljenje spremljali prek telemetrije, se je Zrnec pošalil, da je bil kar sam svoj zdravnik in s tem na neki način vključen v zdravljenje. Dodaja, da je telemetrija krasna stvar.

Zrnec sicer meni, da se je najverjetneje okužil v fitnesu, kjer se je v istem tednu okužilo pet ljudi. "Pred kratkim sem izvedel in zdaj lahko trdim z gotovostjo: na fitnesu. Naj pa poudarim, da so res vestno skrbeli za čistočo, razkuževanje, ampak je bil virus bolj 'fit'," je še pojasnil v pogovoru za UKC Ljubljana.

Prijatelj celo odpovedal poroko

Pravi, da so bili občutki, ki so ga prevevali ob novici, da je okužen, grozni. "Ko sem izvedel za okužbo, je bila zame to prava mora, groza. Najprej sem pomislil, koga vse sem okužil naprej, morda celo življenjsko ogrozil (starša, drugi šibkejši člani razširjene družine). Prijatelj je moral celo odpovedati poroko. Če se malo pošalim, sem ga na neki način 'rešil', mu dal čas za ponoven razmislek," je dodal v smehu.

Foto: Instagram Med samoizolacijo je igralec izpopolnjeval svoje kuharske veščine in imel nešteto pogovorov, klicev. "Ampak ni bilo tako težko, ker sem bil, kar se tiče počutja, v redu," je poudaril med drugim.

Ko pa je le lahko stopil ven, se mu je zdelo kot "božični večer, ko sem lahko nesel ven smeti ven 'v divjino', pred blok", je še opisal. Vsem dvomljivcem in vsem preostalim Zrnec za ob tem sporoča, da je virus dejstvo.

"Dejstvo je tudi, da o vsem skupaj še vedno ne vemo veliko. Številke kažejo svoje. Kako, kaj in zakaj? Na vse odgovore bomo morali še malo počakati, kaj šele na cepivo. Do takrat pa: pamet v - razkužene - roke, nadenimo si maske in stopimo korak nazaj," je dejal za konec.