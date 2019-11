Avdicija Jurija Zrneca: ko igralci (znova) pridejo na sprejemni izpit #video

V najbolj pričakovani komediji leta spremljamo kandidate, ki so prišli na sprejemne izpite na igralsko akademijo, kjer vpisujejo samo največje talente. Miha Brajnik, Mario Ćulibrk, Goran Hrvaćanin, Jernej Kogovšek, Dejan Krupić, Damir Leventić, Saša Rajaković in Nik Škrlec so se kot kandidati zapletali in odpletali pred igralskimi izzivi ter se razgalili ob vseh svojih napakah in pomanjkljivostih.

Kaj vse so naredili, da bi jim uspelo prepričati komisijo, ki jo kot profesor vodi igralec Alojz Svete? Poglejte: