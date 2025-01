Pričakujejo milijone obiskovalcev: zaživela je nemška prestolnica kulture

V nemškem Chemnitz proslavljajo naziv Evropske prestolnice kulture, dogodka pa se bosta udeležila tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko in novogoriški župan Samo Turel. Letos so naslov Evropske prestolnice kulture podelili dvema mestoma, v Sloveniji Novi Gorici v čezmejnem sodelovanju z Gorico in nemškemu Chemnitzu, tretjemu največjemu mestu v nemški zvezni državi Saška. Obe mesti se s podelitvijo naslova obvezujeta, da bosta zagotovili izviren in zelo kakovosten celoletni kulturni program.

As European Capital of Culture 2025, Chemnitz is preparing to welcome millions of visitors from 18 January.



Under the motto "C THE UNSEEN", Chemnitz will showcase previously little-seen sides of an East German city and region with over 1000 events. pic.twitter.com/z7mPrWys4V — German Embassy London (@GermanEmbassy) January 16, 2025

Poleg Evropske prestolnice kulture Nova Gorica-Gorica je letos ta naziv prejel tudi nemški Chemnitz, ki je bil nekoč del Nemške demokratične republike (NDR). V okviru svojega programa EPK so v mestu pripravili 150 projektov in več kot tisoč prireditev. Obiskovalce mesto vabi pod geslom C the Unseen, je poročala STA.

V Chemnitzu stavijo na sodelovanje s partnerji iz 40 držav, od tega jih je večina ali 60 odstotkov iz Vzhodne Evrope. Poudarek je predvsem na sosednji Češki in Poljski.

Svoj program so razdelili na pet tematskih področij, ki so jih poimenovali Evropski ustvarjalci demokracije, Vzhodnoevropska mentaliteta, Velikodušno sosedstvo, Ustvarjalci2 in V gibanju!. V središču bodo lokalne zgodbe in obrazi, ki se prepletajo z evropskimi pripovedmi in znanimi imeni.

Obsežna uvodna predstavitev

Uvodoma se bo na otvoritvi predstavilo več kot 60 od 160 projektov chemniškega EPK. Poleg tega pa bodo predstavili tudi turistične znamenitosti regije. Popoldne se bo dogajanje preselilo na tri odre v središču mesta s programom, ki se bo spreminjal na pol ure. Ob tem bo mogoče okušati kulinarično raznolikost mesta.

Chemnitz readies to celebrate year as European Capital of Culture 2025 https://t.co/rNCItouKq2 — Euronews Culture (@euronewsculture) January 17, 2025

Zvečer se bo na pot skozi središče mesta podala zgodovinska parna lokomotiva Hegel. Vrhunec slovesnosti bo večerni odrski šov pred približno 40 ton težkim spomenikom Karla Marxa v središču Chemnitza. Sledila bo rejv zabava pred mestno hišo, nato se bo dogajanje preselilo v mestne klube.

Spomenik Karla Marxa Foto: Guliverimage

"Chemnitz je mesto, ki se je pogosto preoblikovalo, obiskovalce pa zna presenetiti s svojo ponudbo," je povedal župan mesta Sven Schulze. Saška državna ministrica za kulturo in turizem Barbara Klepsch pa je dejala, da ima Chemnitz kot EPK 2025 izjemen pomen tako za Saško kot Nemčijo, saj bo omogočil, da bodo na "edinstven način predstavili našo kulturo, gostoljubnost in regionalne posebnosti," še med drugim piše STA.

EPK Nova Gorica-Gorica pod geslom Gremo!

Evropska prestolnica kulture Nova-Gorica-Gorica, ki je prva čezmejna EPK sploh, si je kot osrednje geslo izbrala Gremo! Brezmejno, s katerim želi presegati meje na več področjih.

Po besedah programskega direktorja EPK 2025 Stojana Pelka prav zaradi aktualnega nadzora na meji osrednje geslo EPK še ni stanje, ampak je misija. Snovalci programa EPK si sicer želijo, da bo začasni nadzor, ki ga je Italija na meji s Slovenijo znova vzpostavila oktobra 2023, čim manj vplival na dogodke v okviru EPK.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko upa, da bo Nova Gorica kot najmlajše slovensko mesto preko kulture ponudilo platformo za razmislek ter pogled na družbo in prihodnost.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko in Samo Turel po podpisu aneksa za izvajanje projekta Evropska prestolnica kulture 2025. Foto: Ana Rojc

V okviru uradnega programa bo približno 400 dogodkov, kar je več kot en na dan, in vsaj še enkrat toliko spremljevalnega programa GO! 2025 in Prijatelji, ki vključujej tudi šport, turizem in kulinariko. Večina dogodkov naj bi bila brezplačnih.

Dogodki bodo povezani v štiri sklope, ki se vsi zdijo pomembni za Evropo: govorili bodo o vojni in miru, o tem, kako je mogoče po katastrofah ustvariti nekaj novega, o tem, kako so ljudje ob meji tihotapili vse mogoče, in da je za preživetje planeta nujno misliti in delovati zeleno.

Kot je v pogovoru za STA še povedal Pelko, je program EPK najlažje predstaviti z imeni, med njimi so gledališki režiser Tomi Janežič, pianist Aleksander Gadžijev, multidisciplinarni umetnik Marko Peljhan, filmski režiser Gregor Božič, pa tudi dela arhitekta Edvarda Ravnikarja, slikarja Zorana Mušiča in psihiatra Franca Basaglie.

EPK v Novo Gorico prinaša tudi dva nova infrastrukturna projekta; eden je revitalizacija Trga Evrope pred železniško postajo, ki si ga sicer delita obe mesti, drugi je zunanji avditorij SNG Nova Gorica.